Половина россиян сообщила о трудностях с покупкой школьных товаров для детей
51% опрошенных россиян пожаловался на нехватку средств на покупку необходимых для школы предметов. Одновременно с этим респонденты оценили финансовые трудности как «посильные»
Фото: properm.ru
Больше половины российских родителей пожаловались на трудности с подготовкой своих детей к новому учебному году из-за финансовых проблем.
По данным ВЦИОМ, 51% опрошенных россиян пожаловался на нехватку средств на покупку необходимых для школы предметов. Одновременно с этим респонденты оценили финансовые трудности как «посильные».
Каждый пятый опрошенный признался социологам, что ему пришлось заранее откладывать деньги на подготовку ребенка к школе.
Ранее сообщалось, что школьные принадлежности и форма за год подорожали в среднем на 23%. Сейчас средний чек на покупку школьных товаров составляет 2,1 тысячу рублей.