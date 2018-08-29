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29 августа 00:29

Министерство просвещения решило ужесточить правила присуждения школьных медалей

В ведомстве считают, что вручать аттестат с отличием нужно только тем выпускникам, которые смогли набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике

Фото: riadagestan.ru

Министерство просвещения предложило изменить порядок присуждения золотых медалей выпускникам школ. Медали «За особые успехи в учении» будут выдавать с учетом результатов Единого госэкзамена.

В ведомстве считают, что вручать аттестат с отличием нужно только тем выпускникам, которые смогли набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике. Школьникам, которые сдают ЕГЭ по математике базового уровня (пятибалльная система) необходимо набрать пять баллов, сообщает «КоммерсантЪ».

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева отметила, что новые правила получения медалей станут стимулом для современных школьников учиться на отлично. Министр посетовала на то, что за последние годы произошла девальвация понятия «золотая медаль», и она перестала быть отражением заслуг учащихся.

По данным Рособрнадзора, золотую или серебряную медаль сейчас получает каждый пятый выпускник. При этом во многих случаях педагогический состав школы «тянет» учащихся на медаль, чтобы выполнить свой внутренний план.

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