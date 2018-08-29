Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 15 генералов МВД, СКР и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с занимаемых должностей 15 высокопоставленных сотрудников МВД России, МЧС России, ФСИН и Следственного комитета
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с занимаемых должностей 15 высокопоставленных сотрудников МВД России, МЧС России, ФСИН и Следственного комитета.
Глава государства отправил в отставку руководителя ГУ МЧС России по Томской области Михаила Бегуна, замглавы ГУ МВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальника УФСИН по республике Коми Игоря Ванеева, начальника ГУМВД России по Ульяновской области Юрия Варченко, первого замглавы военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрия Васильева.
Свои посты также покинули начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУ МЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замглавы ГУ МВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.