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28 августа 18:48

​Супруга фигуранта дела «Зимней вишни» обвинила следователей в предвзятости

Супруга арестованного по делу «Зимней вишни» пожарного Андрея Бурсина обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Женщина считает, что расследование в отношении ее мужа идет непрофессионально и предвзято

Фото: ugra.kp.ru

Супруга арестованного по делу «Зимней вишни» пожарного Андрея Бурсина обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Женщина считает, что расследование в отношении ее мужа идет непрофессионально и предвзято.

Жена Андрея Бурсина просит главу государства провести проверку действий следователей, которые занимаются делом о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Татьяна Бурсина считает, что вместо поисков реальных виновников трагедии следователи занимаются преследованием невиновных.

Женщина рассказала, что СКР основывается исключительно на мнении родственников погибших в результате пожара, которые намеренно обвиняют Сергея Генина и Андрея Бурсина. При этом именно они одними из первых прибыли на место пожара. Бурсина также пожаловалась на травлю кемеровских пожарных со стороны сотрудников СКР.

Жена пожарного считает, что настоящими виновниками гибели десятков людей и детей при пожаре явкляются те, кто ее допустил, нарушив правила пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации здания торгового центра, и те, кто не обеспечил здание системой противопожарной защиты, не отключил приточную вентиляцию во время пожара для недопущения его быстрого развития, сообщает Daily Storm.

Татьяна Бурсина в своем обращении к президенту рассказала, что на судебном заседании от 10 июля следователь Рустам Габдулин высказал бездоказательные обвинения в адрес пожарных, которые якобы угрожали родственникам погибших. По мнению женщины, ложные обвинения в адрес Бурсина и Генина «создают негативное общественное мнение в отношении работников пожарной охраны» и задевают честь и достоинство все пожарной охраны страны.

«В принципе, абсурдным является обвинение: «продолжил небрежно относиться к исполнению служебных обязанностей, обнаружил пострадавшего и спас его». То есть фактически его обвиняют в том, что пожарный спас человека. Когда Вы были у нас сразу после трагедии, то поставили задачу разобраться в этой страшной трагедии и наказать всех виновных, но по факту получается, что виновных просто «назначили», в том числе и пожарных, не разбираясь в ситуации. Получается, что кто первый прибыл на пожар, тот и виновен», - добавила Татьяна Бурсина.

По версии следствия, Андрей урсин не организовал необходимые разведку и управление средствами на месте пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», присвоил пожару ошибочную категорию, из-за чего на место приехало меньше экипажей.

Пожарный Сергей Генин, по версии следствия, не принял во внимание информацию о том, что на четвертом этаже ТРК находятся десятки людей.

Теги: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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