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27 августа 07:10

В МВД предложили ускорить процесс получения гражданства России

Руководство МВД предложило внести поправки в закон «О гражданстве в РФ», которые упрощают получение российского паспорта

Руководство МВД предложило внести поправки в закон «О гражданстве в РФ», которые упрощают получение российского паспорта. Ведомство предлагает расширить число граждан, имеющих право на гражданство РФ в ускоренном порядке.

Так, в ускоренном режиме российское гражданство могут получить иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство. В частности, им не нужно будет соблюдать условие о сроке проживания (проживание на территории РФ со дня получения вида на жительство в течение пяти лет непрерывно).

В МВД отметили, что срок получения гражданства РФ сократится с 1 года 8 месяцев до 8 месяцев, сообщает «КоммерсантЪ».

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