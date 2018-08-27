В МВД предложили ускорить процесс получения гражданства России
Руководство МВД предложило внести поправки в закон «О гражданстве в РФ», которые упрощают получение российского паспорта
Руководство МВД предложило внести поправки в закон «О гражданстве в РФ», которые упрощают получение российского паспорта. Ведомство предлагает расширить число граждан, имеющих право на гражданство РФ в ускоренном порядке.
Так, в ускоренном режиме российское гражданство могут получить иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство. В частности, им не нужно будет соблюдать условие о сроке проживания (проживание на территории РФ со дня получения вида на жительство в течение пяти лет непрерывно).
В МВД отметили, что срок получения гражданства РФ сократится с 1 года 8 месяцев до 8 месяцев, сообщает «КоммерсантЪ».