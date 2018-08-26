В Бельгии обнаружили крупную партию кокаина с логотипом «Единой России»
В порту бельгийского города Гент правоохранительные органы перехватили две тонны кокаина, который был расфасован по брикетам с логотипом партии «Единая Россия»
В порту бельгийского города Гент правоохранительные органы перехватили две тонны кокаина, который был расфасован по брикетам с логотипом партии «Единая Россия». На некоторых пачках был изображен символ, похожий на логотип колумбийской энергетической компании BRIO.
Кокаин контрабандисты прятали в трех контейнерах на корабле, который прибыл из Бразилии. Всего силовики обнаружили 1900 брикетов с наркотиком. Общая стоимость найденного кокаина оценивается в 56 млн евро (по рыночной цене).
Сейчас бельгийские силовики пытаются установить организаторов канала поставки.
Российские интернет-пользователи восприняли новость о пачках кокаина с логотипом партии власти как повод для шуток. В Сети отметили, что «теперь понятно под чем единороссы принимают свои законы».
«Теперь понятно, что означает горочка белого цвета на флаге ЕР» - пошутил автор Telegram-канала «Акитилоп».
Автор Telegram-канала «Двач» призвал «вернуть кокаин «Единой России»», «а то они работать начнут».
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что партию власти «настигла слава» по всему миру.
«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию», - написал депутат в Facebook.