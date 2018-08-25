Меню
Общество
«Автодор» – дорога в тупик ценой в триллионы
Общество
25 августа 10:01

Депутат Нилов предложил ввести наказание за назначение ошибочных штрафов водителям

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил разработать комплекс мер ответственности должностных лиц за неправомерное наложение штрафов за нарушение ПДД

Фото: motorltd.ru

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил разработать комплекс мер ответственности должностных лиц за неправомерное наложение штрафов за нарушение ПДД.

Депутат предлагает при каждом доказанном случае ошибочно выписанного штрафа материально наказывать разработчиков программного обеспечения и производителей измерительных комплексов, а также для структур, являющихся стороной концессионных соглашений с органами власти. Причем с последними предлагается расторгать договоры в случае неоднократных ошибок, сообщает ТАСС.

Ярослав Нилов отметил, что число комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на российских дорогах ежегодно растет, но одновременно с этим наблюдается и рост числа штрафов, которые были необоснованно выписаны автовладельцам. При этом процесс обжалования штрафов в России довольно обременительна, да и в большинстве случаев бесполезна.

«Данная ситуация порождает определенную социальную напряженность», - отметил депутат.

Ярослав Нилов также предлагает предусмотреть на портале госуслуг возможность ознакомления привлекаемого к административной ответственности лица со всеми цифровыми доказательствами его вины.

Материалы по теме
Владельцев гироскутеров и сигвеев обяжут регистрировать свой транспорт
В Волгограде задержали водителя с неоплаченными штрафами на 1,5 млн рублей
Минтранс предложил увеличить штраф за переход железнодорожных путей в 20 раз
Сейчас на главной
Горячие новости
Против главы Серпуховского района возбудили новое уголовное дело
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна, но его адвокаты об этом не были уведомлены
Горячие новости
Крупное агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу
​Крупное агентство по онлайн-продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу из-за финансовых проблем. Агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям
Горячие новости
«В Москве точно станет спокойней»
​Редакция «Новой газеты» написала обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «не пускать на территорию столицы главу Чечни Рамзана Кадырова»
Горячие новости
На заводах Nissan и Toyota в Петербурге зафиксирована вспышка гепатита А
По данным санитарного ведомства, на сегодняшний день официально подтвержден диагноз гепатит А у 18 человек. Питерское издание «Фонтанка» сообщает о «десятках зараженных»
Горячие новости
«Калашников» представил свой электрокар. Он составит конкуренцию Tesla
Российский концерн «Калашников» представил на выставке «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1, который может составить конкуренцию автомобилю Tesla
Горячие новости
Картошечка для Росгвардии
Борцы с коррупцией считают, что премьеру или его близким людям принадлежит предприятие, которое по госконтрактам поставляет продукты для нужд «Росгвардии»
Горячие новости
В Курске полиция задержала школьника из-за футболки с фамилией Навального
Полицейские задержали 16-летнего юношу из-за того, что на нем была надета футболка с надписью «Навальный 20!8». Под таким лозунгом проходила избирательная кампания оппозиционера на президентских выборах
Авторская колонка
Смрад отечества
«Дым отечества» Константина Симонова, стал для жителей Подмосковья за последние пять лет, смрадом отечества. Московская область угорает в чаду подмосковных помоек, гордо именуемых в официальных бумагах, полигонами ТБО, или по новому, ТКО, что впрочем, не меняет сути.
Дижур Николай
Горячие новости
Приложение аренды жилья в Крыму удалили из App Store из-за санкций
​Американская компания Apple в рамках исполнения санкций против Крыма удалила из магазина приложений App Store сервис краткосрочной аренды жилья на полуострове «Суточно.ру»
Техномир
Осторожно, каршеринг!
Не претендуя на роль судей, которые подпишут приговор проекту пользования арендованными автомобилями, сегодня мы просто расскажем о том, что происходит в мире каршеринга, в какие истории и на какие деньги порой попадают клиенты
Горячие новости
Президент хороший - правительство плохое
Президент Владимир Путин в ближайшее время может объявить о смягчении пенсионной реформы. Под смягчением имеется в виду повышение пенсионного для женщин не до 63 лет, а до 60
Горячие новости
Власти подключили к популяризации пенсионной реформы блогеров
Российские власти в рамках популяризации пенсионной реформы, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию, привлекли к «работе с населением» популярных блогеров
Горячие новости
​Московские власти могут вернуть автомобили на Старый Арбат
Московские власти рассматривают вопрос об организации автомобильного движения на Старом Арбате. По мнению чиновников, появление транспортных средств «оживит улицу»
Горячие новости
Штаб Навального выявил картельный сговор на торгах Южного административного округа Москвы
Московское управление ФАС требует возбудить дело по факту картельного сговора между несколькими компаниями, которые могут быть аффилированы с чиновниками ЮАО
Горячие новости
Правозащитники предложили отменить статью об оскорблении чувств верующих
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил с предложением отредактировать федеральное законодательство об экстремизме и декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих (148 статья УК РФ)
обманутые дольщики
Парадокс Ванчугова
Сегодня арест любого застройщика вызывает чувство глубокого удовлетворения у многочисленных обманутых дольщиков и миллионов им сочувствующих. Однако дело Ванчугова не укладывается в привычные шаблоны, и рвению следователей, чиновников и судей нет логического объяснения.
Горячие новости
«Диссернет» нашел плагиат в научной работе губернатора Липецкой области
Эксперты сообщества «Диссернет» нашли некорректные заимствования в в докторской диссертации губернатора Липецкой области Олега Королева. На основании этой научной работы глава региона получил степень доктора наук
Горячие новости
В России учредили медаль за вклад в строительство Крымского моста
Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Мост через Керченский пролив был открыт для транспорта весной этого года