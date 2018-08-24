На заводах Nissan и Toyota в Петербурге зафиксирована вспышка гепатита А
По данным санитарного ведомства, на сегодняшний день официально подтвержден диагноз гепатит А у 18 человек. Питерское издание «Фонтанка» сообщает о «десятках зараженных»
На петербургских заводах Nissan и Toyota зафиксирована вспышка гепатита А. Информацию об этом подтвердили в Роспотребнадзоре.
По данным санитарного ведомства, на сегодняшний день официально подтвержден диагноз гепатит А у 18 человек. Питерское издание «Фонтанка» сообщает о «десятках зараженных».
В Роспотребнадзоре сообщили о начале санитарно-эпидемиологическое расследование по поводу ситуации на автозаводе. В настоящее время пищеблоки заводов закрыты.
«Ведомости» сообщают, что организатором питания на заводе является компания ООО «эМэФСи», а сотрудники фирмы не были привиты против гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции.
Роспотребнадзор намерен добиваться приостановки деятельности ООО «эМэФСи» на заводах Nissan и Toyota.