Власти подключили к популяризации пенсионной реформы блогеров-миллионников
Российские власти в рамках популяризации пенсионной реформы, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию, привлекли к «работе с населением» популярных блогеров
Российские власти в рамках популяризации пенсионной реформы, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию, привлекли к «работе с населением» популярных блогеров. Эти же блогеры ранее публиковали посты про «прекрасную Россию» перед выборами президента и про благоустройство Москвы накануне мэрских выборов в столице.
Практически одновременно блогеры-миллионники в сети Instagram опубликовали посты об активной жизни на пенсии и призывы к молодому поколению финансово помогать своим родителям. Практически во всех этих постах говорится об европейских пенсионерах, которые много путешествуют и ведут активный образ жизни, и о том, что пожилым россиянам нужно брать с них пример.
Посты об активных пенсионерах, а также об обязанности детей и внуков содержать своих пожилых родственников, опубликовали телеведущая Ксения Собчак, телеведущая и певица Ольга Бузова, Ксения Бородина, актриса Анна Хилькевич и другие.
Впрочем, многие подписчики сразу заподозрили блогеров в публикации «заказных» постов, которые связаны с планами правительства повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
Отметим, что на государственных телеканалах регулярно стали показывать программы, в которых известные люди в возрасте, например, артисты, рассказывают о пользе труда для пожилых людей.