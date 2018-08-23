Московские власти могут вернуть автомобили на Старый Арбат
Московские власти рассматривают вопрос об организации автомобильного движения на Старом Арбате. По мнению чиновников, появление транспортных средств «оживит улицу»
Фото: turisticum.ru
Московские власти рассматривают вопрос об организации автомобильного движения на Старом Арбате. По мнению чиновников, появление транспортных средств «оживит улицу».
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что на Старый Арбат можно вернуть автомобильное движение. По его словам, Старый Арбат слишком длинный для пешеходов, а вот автомобили сделают улицу более оживленной.
Архитектор отметил, что в машинах есть своя прелесть, люди любят машины, а «корректное движение на невысокой скорости, со светофорами, скорее, оживляет улицу, чем отнимает у нее что-то».