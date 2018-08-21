Великобритания призвала ЕС ввести санкции против России из-за отравления Скрипалей
Министр иностранных дел Великобритании призвал власти Евросоюза ввести санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом «Новичок»
Фото: nan-news.ru
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал власти Евросоюза ввести санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом «Новичок».
По мнению г-на Ханта, Евросоюз должен последовать примеру США и ввести против России ограничительные меры в качестве наказания за использование химического оружия на территории других государств.
«Необходима единая реакция на правонарушения, где бы они не совершались — от улиц Солсбери до судьбы Крыма», - заявил глава британского МИДа.
Санкции США из-за отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль вступят в силу 22 августа.