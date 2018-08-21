Минздрав предложил размещать на бутылках с алкоголем демотиваторы
Министерство здравоохранения предложило размещать на бутылках с алкогольными напитками стикеры о вреде спиртного для здоровья. Аналогичные предупреждения сейчас размещаются на пачках сигарет
Фото: vsesvoi43.ru
Министерство здравоохранения предложило размещать на бутылках с алкогольными напитками стикеры о вреде спиртного для здоровья. Аналогичные предупреждения сейчас размещаются на пачках сигарет.
Пункт об обязательном размещении предупреждений на бутылках с алкоголем появится в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни у населения, рассчитанной до 2025 года.
По данным «Известий», демотиваторы могут содержать «эпизоды социальной направленности», например, сцены уголовно наказуемых деяний или получения травм в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас информация о вреде алкоголя для здоровья на бутылках занимает не более 20% от всей этикетки. Для сравнения, на пачках сигарет демотиваторы занимают 50% площади упаковки.