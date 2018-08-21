Владельцы крупных пабликов в соцсетях призвали власти амнистировать всех осужденных за репосты
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) написала открытое письмо депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с призывом отменить статьи 148 и 282 УК РФ
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) написала открытое письмо депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с призывом отменить статью 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих» и декриминализировать статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Ассоциация решила написать письмо в связи с резким ростом числа уголовных дел в отношении пользователей соцсетей из-за репостов и сохраненных мемов.
Авторы обращения отметили, что пользователи, особенно молодое поколение, доверяют социальным сетям, делятся в них своими мыслями, рассказывают истории из жизни, знакомятся, читают новости, публикуют фотографии и видеозаписи. Преследование же за посты, лайки и репосты угрожает фундаментальным ценностям свободного обмена информацией в интернете.
В ассоциации призвали власти амнистировать всех осужденных по вышеназванным статьям или совсем отменить их судимости или переквалифицировать деяние из уголовного в административное, и в дальнейшем не привлекать их к ответственности за публикации в соцсетях.
«Свободно выражать мысли, а также делиться интересным контентом с друзьями и знакомыми — это самая большая ценность интернета. И если начать привлекать граждан нашей страны к уголовным наказаниям за публикацию информации в сети, то построить цифровое общество, о котором все чаще говорят с трибун представители государственной власти, нашей стране не удастся», — говорится в обращении.
Письмо подписано владельцами 52 крупных интернет-пабликов и групп с общим числом подписчиков более 60 млн человек.
Отметим, что в последнее время представители власти стали все чаще поднимать вопрос об отмене уголовного наказания на репосты и сохраненные картинки в социальных сетях, однако никаких шагов в этом направлении до сих пор не было принято. При этом правоохранительные органы продолжают возбуждать все новые дела о репостах.