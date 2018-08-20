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Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
Авторская колонка
20 августа 20:44
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Отцы и дочки-командирши

– Что с вами происходит? – спросил меня недовольно шеф. – Всегда были такой разумный, осторожный, даже сверх меры, а теперь прямо какой-то экстремист Чернышевский… Я молчал, только хмыкнул.

– Вам дают хороший реальный проект, а вы брыкаетесь. В чем дело?

– Да не хочу я таких реальных проектов! – рубанул я. – Реальный – это значит, воровство, показуха, распил… С меня хватит. Хочу нереального.

– Нереального?– удивленно переспросил он.

– Ну да, то есть честного, справедливого, настоящего…

– Ну, вы даете! – воскликнул он. – В моем присутствии такие вредные речи вести… Вы же знаете, что я твердый государственник, верный нашей линии, не предатель. Придется нам с вами, как мне ни жаль,  расстаться. – И он, взяв лист бумаги, стал что-то писать. А затем, многозначительно показав  глазами на потолок, сунул лист мне. Там четкими буквами было написано: «Я целиком вас поддерживаю, мне самому всё это обрыдло донельзя. Но сами понимаете… У меня семья, дочка, её не сегодня завтра должны назначить председателем банка…»

Я внимательно прочел это и ниже написал уже свое: «Я по натуре тоже государственник и служака, но у меня, как и у вас, дочка, и она требует, чтобы я прекратил служить этой порочной власти, не участвовал во всей этой лжи… Иди, говорит, лучше в почтальоны. Иначе грозит порвать со мной».

Он с явным интересом прочел это и написал: «Я вас отлично понимаю, ох уж эти

дочки-командирши!» И, смешно подмигнув мне, продолжил уже вслух свою начальническую тираду: – Так вот, рассчитываю, что вы сделаете правильные выводы из нашего разговора и вернетесь на реальные патриотические позиции.

Я тоже подмигнул ему и, показав фигу, высокопарно ответил: – Для нас с дочкой патриотизм – это прежде всего достоинство, справедливость, честность…  Не срамить свою страну.

Он удовлетворенно кивнул и строго сказал: – Ладно, ограничимся пока предупреждением. – А затем, прильнув прямо к моему уху, прошептал: – А какой-нибудь нереальный проект я постараюсь вам все же подыскать…

Мы тепло пожали друг другу руки, и я ушел с мыслями о своей дочке. Уверен, что и он в этот момент думал с удовольствием о своей командирше.

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