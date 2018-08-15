Компания Mail.ru предложила амнистировать всех осужденных по делам о репостах
Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный суд и Конституционный суд, а также Министерство юстиции с предложением провести амнистию пользователей соцсетей
Компания Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный суд и Конституционный суд, а также Министерство юстиции с предложением провести амнистию пользователей соцсетей, которые были осуждены за экстремизм из-за репостов и картинок. Ранее компания, в которую в том числе входят соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», попросила правоохранительные органы перестать возбуждать уголовные дела против пользователей из-за репостов.
В Mail.ru считают, что необходимо амнистировать всех пользователей соцсетей, осужденных за репосты, в случаях если их действия «не имели общественно опасных последствий». В заявлении компании говорится, что в данном случае наказания в виде штрафа будет достаточно.
Помимо этого, Mail.ru направила отдельный запрос главам МВД и Следственного комитета в связи с расследованием нескольких дел об экстремизме, возбужденных в Барнауле из-за публикаций в соцсети «ВКонтакте». Ранее одна из обвиняемых Мария Мотузная сообщила СМИ, какие данные о ней администрация «ВКонтакте» предоставила силовикам в рамка ее дела.