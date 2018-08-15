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15 августа 12:43

Соцсеть «ВКонтакте» опубликует данные о количестве запросов силовиков о пользователях

Социальная сеть «ВКонтакте» собирается опубликовать данные о количестве запросов о пользователях со стороны представителей властных структур

Социальная сеть «ВКонтакте» собирается опубликовать данные о количестве запросов о пользователях со стороны представителей властных структур.

«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», - заявил  представитель «ВКонтакте», слова которого приводит Русская служба ВВС.

Ранее социальная сеть также анонсировала некоторые нововведения, который позволят сократить число уголовных дел против пользователей сети по статье о репостах экстремистских и оскорбительных материалов.

Правозащитники и представители оппозиции неоднократно обвиняли соцсеть «ВКонтакте» в сотрудничестве с силовиками и предоставлении им по первому требованию данных пользователей. Именно с этим юристы связывают резкий рост числа уголовных дел из-за сохранения картинок и репостов в соцсетях.

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