Владельцев гироскутеров и сигвеев обяжут регистрировать свой транспорт
Российские власти обяжут владельцев гироскутеров, моноколес и сигвеев регистрировать свой электротранспорт. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов
Российские власти обяжут владельцев гироскутеров, моноколес и сигвеев регистрировать свой электротранспорт. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Парламентарий обратился к руководителю Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с просьбой проработать этот вопрос, сообщает РИА Новости.
Депутат Власов считает, что из-за отсутствия правового регулирования электротранспорта на российских дорогах выросло число аварий.
Ранее теперь уже бывший вице-премьер правительства Игорь Шувалов предлагал включить в правила дорожного движения популярные ныне гироскутеры, сигвеи и моноколеса с целью снижения числа аварий в пешеходных зонах.