В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост. Погибли минимум 11 человек
В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек. Среди погибших есть один ребенок
В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек. Среди погибших есть один ребенок.
Число жертв обрушения моста в Генуе исчисляется десятками, на помощь местным медикам направляются бригады из соседних регионов Италии. Глава местной скорой помощи описал разрушения как «колоссальные»
Власти Италии сообщили, что рухнула часть виадука на автостраде A-10 Генуя - Савона. Длина обвалившегося участка моста составляет порядка 200 метров. Обрушение произошло в тот момент, когда по мосту проезжали автомобили.
В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы с участием бригад из соседних регионов. Спасатели ищут под завалами выживших.