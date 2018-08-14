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14 августа 14:30

Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на 1,5 рубля

Центробанк РФ снизил официальный курс доллара на завтра, 15 августа. Курс американской валюты снизился на 1,47 рубля и составил 66,75 рубля. Курс евро подешевел на 1,42 рубля до 76,23 рубля

Центробанк РФ снизил официальный курс доллара на завтра, 15 августа. Курс американской валюты снизился на 1,47 рубля и составил 66,75 рубля.

Курс евро подешевел на 1,42 рубля до 76,23 рубля.

Утром на открытии торгов на Московской бирже российский рубль впервые за несколько дней продемонстрировал рост. Укреплению рубля способствует рост мировых цен на нефть.

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