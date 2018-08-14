В Курске часть зарплаты медработников перечислят департаменту здравоохранения
Сотрудникам городской детской поликлиники №3 и клинической психбольницы сообщили о том, что из их зарплат удержать часть средств, которые будут направлены в департамент здравоохранения
В Курске врачей и медицинский персонал лишат части зарплаты и направят эти деньги в городской департамент здравоохранения.
Местное издание «Секунда» сообщило, что сотрудникам городской детской поликлиники №3 и клинической психбольницы сообщили о том, что из их зарплат удержать часть средств, которые будут направлены в департамент здравоохранения.
Размер вычетов варьируется от 400 до 900 рублей.
Для каких конкретно целей медработников планируется изъять часть денег, не сообщается. Также неизвестно, будет ли это разовой акцией или же ежемесячной.
В мэрии Курска ситуацию с вычетом части зарплаты медработников пока не прокомментировали.