Новосибирский суд отклонил иск выпускника гимназии с требованием повысить баллы за ЕГЭ
Новосибирский суд отклонил иск выпускника гимназии №4 Артема Веселова, который требовал пересмотра оценки на Едином государственном экзамене
Новосибирский суд отклонил иск выпускника гимназии №4 Артема Веселова, который требовал пересмотра оценки на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Причина, по которой суд отклонил иск юноши, пока не сообщается.
Артем Веселов стал первым российским школьником, который пытался оспорить результаты выпускного экзамена по обществознанию в суде. Подросток подал иск к Минобразования Новосибирской области и к государственной экзаменационной комиссии с требованием повысить балл за задания с развернутым ответом. По мнению выпускника, проверяющие руководствовались слишком узкими критериями при оценке его работы.
Результаты ЕГЭ не помешали Веселову поступить в вуз, но в суд он решил обратиться ради справедливости.
Стоит отметить, что в этом году многие выпускники получили низкие баллы за часть ЕГЭ с развернутым ответом. Так, в Свердловской области многие выпускники, в том числе и обладатели сертификатов Кембриджа, получили 0 баллов из 14 возможных за эссе на английском языке.