Выборы в одно «лицо»
Андрея Воробьева всеми правдами и неправдами тащат на второй губернаторский срок в Подмосковье. И «система» сметает всех его конкурентов, руководствуясь единственным принципом – для победы все средства хороши
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Воробьев явно боится своего низкого рейтинга и делает все возможное, что бы сделать выборы максимально не позорными для себя. Чуть больше месяца назад поисковая система «В Балашихе» запустила независимый социологический опрос в виде голосовалки: Если бы в бюллетене на выборах губернатора МО остались фамилии всех кандидатов выдвинувших свои кандидатуры, за кого бы вы проголосовали? На 26 июля дела у действующего главы были совсем плохи – на уровне 8%.
На сегодняшний день воробьевских голосов прибавилось и теперь процентов у Андрея Юрьевича стало аж 10. Это мало для победы, этого мало даже до ближайших конкурентов.
Конечно, в этих «предварительных выборах» принимало участие не все Подмосковье – но и почти 33 тысяч «кликов» в «голосовалке» немало для того, чтобы понять, как относятся к нынешнему руководителю региона его жители. А для того что бы «сказка не стала былью» с пути убраны все сильные кандидаты, включая одного из лидеров «независимого рейтинга» – Николая Дижура. Остались лишь те, кто должен сыграть роль статистов. Не более того.
И вот казалось бы, конкуренты «зачищены», прогубернаторские СМИ уже радостно предрекают победу Андрею Воробьеву рассказывая о его пятилетних успехах – что может еще помешать спокойно двигаться ко второму сроку?
Но есть одна заноза в пальце, маленькая, но очень беспокойная. Это Серпуховской район и его непокорный глава Александр Шестун. Выборы главы маленького района едва ли могут повлиять на «отрежессированную» победу Воробьева – но могут нарушить общий «праздник»…
Александра Шестуна давно «просили» – не лезь на выборы и вообще отойти от дел. Но тот все равно упорно заявлял о своем желании баллотироваться на второй срок главы района. Как результат действия «системы» – чиновник в камере и до выборов не допущен.
Напомним, что нынешний глава Серпуховского района Александр Шестун в настоящий момент находится в СИЗО «Лефортово» – срок его нахождения под стражей недавно продлен до 13 ноября 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн руб. под строительство торговых центров.
Вину свою чиновник однозначно не признает, открыто заявляя, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования переизбранию.
Вроде бы все, деле сделано, несговорчивый глава района повержен. Но тут на авансцену вышла супруга Александра Шестуна – Юлию, которая решила идти на выборы главы Серпуховского района вместо мужа. И все завертелось по новой…
Александру Шестуну весьма скандально не дали оформить документы, не допустив адвоката, даже не смотря на возмущения самой Памфиловой. И если бы не зарегистрировали и Юлию Шестун, то это было бы еще большим скандалом, чем не допуск Александра. Что бы не накалять ситуацию и показать некую непредвзятость, Юлию регистрируют.
Для виду допустили – а потом запретили
Прошло около двух недель с момента регистрации Юлии Шестун – и вот уже Серпуховской избирком снял ее с «пробега». Об этом стало известно 9 августа. За месяц до единого дня голосования.
Мы побеседовали с самой Юлией и ее юристами. И вот что удалось узнать. В нарушение всех норм федерального и областного законодательства председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина направила запрос в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области с требованием проверки достоверности сведений, представленных кандидатом Юлией Шестун.
Что уже в этой ситуации выходило за рамки закона?
Во-первых, уже то, что такой запрос сделала сама Хаймурзина. Этот факт может говорить об одном – предвзятом отношении со стороны председателя Мособлизбиркома к конкретному кандидату.
Во-вторых, она не имела самостоятельных полномочий на такого рода действия – этим должен был заниматься суд.
В-третьих, и это самое главное, Хаймурзина сделала запрос в срок, не предусмотренный законодательством. Юлия Шестун была зарегистрирована кандидатом на пост главы Серпуховского района 28 июля, а Хаймурзина направила свою бумагу гораздо позже – 30 июля. А по закону такого рода запросы в различные госструктуры делаются за два дня до регистрации кандидата! То есть, в случае с Юлией Шестун это должно было произойти до 25 июля, никак не позже.
С административным же исковым заявлением об отмене регистрации Юлии Шестун в суд обратился другой кандидат в главы района Николай Тебин. В общем-то, человек не знающий, кто есть кто в Подмосковье, подумал бы, что просто один конкурент убирает другого.
Но в случае с Тебиным есть нюансы. Его юридическое сопровождение осуществляет юрист, заточенный на делах министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.
То же бы, кажется, что тут такого. Однако, во-первых, Коган – один из ближайших помощников Воробьева – а у того давняя «война» с Александром Шестуном, во-вторых, Коган курируют одну из самых проблемных и социально опасных тем в регионе – мусорных. А Шестун – ярый противник той мусорной политики, которую проводит областное правительство. То есть, интерес убрать подальше от выборов всех, кто носит фамилию Шестун, для связки Воробьев-Коган очевидна.
Ну, и до кучи гвоздь в «гроб» самого Тебина. Тот является директором окского карьероуправления «Южное Подмосковье» – компании, чье благополучие и даже само существование полностью зависит от министерства экологии Когана. Поэтому Тебин, желая сохранить бизнес, лицензию на добычу песка, а также отношения с министерством, «наехал» на Шестуна по просьбе… скажем так, «старшего товарища».
Но и это еще не все. Супруга юриста, который сопровождает Тебина, сейчас работает на Лилию Белову – одного из якобы кандидатов в губернаторы, которую все знают как протеже Когана. А финансовое «сопровождение» кандидата осуществляет… полигон ТБО «Электросталь». Другими словами – помойка. Такая вот картина маслом …
Что поставили в вину Юлии Шестун при снятии ее кандидатуры, поинтересуетесь вы? А то, что якобы в ее подписных листах не хватает подписей – часть из них неправильная, есть исправления и т.д. Хотя законом такие «помарки» вполне допустимы. Но самое главное, что во всем этом есть противоречия с действующим законодательством. По закону Юлия Шестун должна была предоставить минимум 160 подписей, максимум – 176. А по итогам проверки за минусом «недостоверных» подписей комиссия 28 июля, как нам пояснили юристы Юлии, признала верными 161 подпись. Хотя независимые эксперты среди первоначальных 176 подписей не нашли ни одной не достоверной. Тем не менее, хватало даже оставшихся 161 подписи что бы Юлию Шестун зарегистрировали кандидатом.
И вот спустя почти две недели после официальной регистрации, в избирательной комиссии Московской области начались чудеса. Председатель избиркома вдруг настояла на повторной проверке, хотя все сроки для нее прошли – о чем мы писали выше. В итоге члены избиркома решили, что в первый раз они приняли неправильное решение о регистрации Юлии Шестун кандидатом. То ли в первый раз дурман голову вскружил, то ли наоборот, только в себя пришли.
Хотя сама Юлия в беседе с нашим корреспондентом призналась, что тот факт, что ее сняли с пробега – был ожидаем, ее команда была к этому готова и будет бороться до конца. Но остается опрос – зачем ее вообще допустили до регистрации?
Мы позволим себе предположить, что после отказа в регистрации Александру Шестуну и его ареста, отказать и второму кандидату с той же фамилией было бы слишком явным даже для нынешней «системы». А вот зарегистрировать ее, успокоить общественность, а потом вдруг обнаружить нарушения и сказать: ребята, у нее голоса неверные и вообще их не хватает, это да – это ход верный, годами отработанный.
И вот теперь, как рассказывает в СМИ председатель серпуховского ТИКа Александр Рабочих, повторная проверка вдруг обнаружила расхождение в данных подписных листах Юлии Шестун. При «вновь открывшихся обстоятельствах» суд принял решение о снятии ее с выборов.
Юристы, которые работают с Юлией, намерены оспаривать решение серпуховской фемиды в Мособлсуде, и по причинам, описанным выше, и по тому, что Управление по вопросам миграции предоставило в суд анонимную бумажку без подписей и печатей, которую и документом-то назвать нельзя.
Басманный суд начинает и выигрывает… выборы в Серпухове
А пока «система» с одной стороны разбирается с Юлией Шестун, не забывает она и про ее супруга. На днях Басманный суд Москвы продлил срок ареста главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну на три месяца. Голос защиты чиновника, которая просила освободить его из-под стражи, услышан не был.
Да, наверное, и не мог быть услышан. Судьи ведь тоже всего лишь люди – а когда у тебя на знаковом процессе сидит и сверлит тебя взглядом сотрудник ФСБ, которому, по сути, там делать нечего, и который раз за разом кому-то что-то докладывает по телефону – значит, кукловод находится в высоком кабинете этого ведомства.
Это мы к тому, что на том судебном заседании, где решался вопрос продления меры пресечения Шестуну, присутствовал сотрудник ФСБ. Об этом сообщил защитник арестованного чиновника Михаил Трепашкин. И по его мнению, расценивать это можно не иначе, как попытку надавить на суд.
Адвокат отметил, что обычно сотрудники ФСБ сопровождают только те дела, которые они ведут, а появление представителя спецслужб в суде по другим делам может говорить о каком-то скрытом интересе. По мнению адвоката, сотрудники ФСБ могут оказывать давление на суд просто своим присутствием.
Ну, а если вспомнить скандальное видео Александра Шестуна и его заявления об угрозах со стороны некоторых сильных мира сего, включая генерала ФСБ Ивана Ткачева, этот интерес понятен. И не нужно судье быть семи пядей во лбу, чтобы понять – продление ареста непокорному чиновнику-«смутьяну», это как раз то, что чекистам и надо в их большой игре по плану «стабилизации» ситуации в одном взятом районе и регионе …. Что собственно судья Елена Николаева и сделала.
Стоит добавить, что ранее эта же судья отказала Шестуну во всех его жалобах, включая незаконность возбуждения против него уголовного дела и даже свиданию с женой – так что, и в этом случае было понятно, на чьей стороне играет «Басманка».
Вообще, судья Николаева, назначенная на свою должность Указом Президента РФ № 552 от 17 октября 2016, уже «засветилась» в резонансных историях, где неоднократно отличалась довольно оригинальными решениями.
Свежий пример – дело режиссера Алексея Малобродского, которого обвиняют в похищении денег проекта «Платформа» и заключенного под стражу в прошлом году, в июле 2017 на заседаниях суда даже представители прокуратуры заявляли, что его помещение под стражу было незаконным, потому что на момент ареста против него еще не возбудили уголовное дело.
Несмотря на это, суд под председательством Евгении Николаевой продлил арест Малобродского до октября 2017 года. А затем продлял его еще три раза – даже после завершения следствия в январе 2018 года. И даже когда его здоровье совсем вызывало опасения и человека на «скорой» увозили в реанимацию, суд не менял позицию. И только когда совсем стало плохо, суд в конце концов сжалился.
Хорошо иметь свой кров, чтоб никто не портил кровь
Там, где над судом и следствием маячат тени сильных мира сего – понятно, против них не попрешь. Но когда «сверху» отдают кого-то на «растерзание», тут уже первые и вторые отрываются по полной.
В деле Александра Шестуна силовикам одного его ареста мало. Буквально на днях официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что следователи решили выяснить – на какие средства арестованный глава муниципалитета Александр Шестун «купил загородный особняк и парк машин». Подозрения следователей основываются на том, что визуально общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его родственников, явно не соответствует чиновничьей зарплате Шестуна. Мол, как простой районный чиновник мог позволить себе купить в 2014 году дом и участок в поселке Большевик Серпуховского района стоимостью порядка 30 млн. рублей и при этом еще содержать целый парк дорогостоящих авто иностранного производства…
Но адвокат Павел Беспалов раскладывает все по полочкам: «В собственности Шестуна находится один автомобиль 2008 года выпуска. Это указано в его декларации. Стоимость дома вообще взята с потолка – потому, что никем его оценка не проводилась. Что касается дома и земельного участка, то ему принадлежит половина объектов недвижимости. Остальным владеет его мать – индивидуальный предприниматель с двадцатилетним стажем. Ее доходы также задекларированы и вполне позволяют накопить на дом и на участок земли». Другими словами, нигде в Уголовном кодексе не говорится о том, что если у госслужащего мама-бизнесмен – это наказуемо.
А таких мам очень много в России. Вот например «простые» члены партии «Единая Россия» Неверов, Володин, Руденского и Ашлапов имеют дома на Рублевке – или как пишут СМИ: дворцы «Единой России» в тени «Сосен», силовиков волнует мало. «Сосны», если кто не знает, есть такой кооператив в Подмосковье, где дома равны по стоимости заводу или бюджету небольшого города. И не на глазок. Но там копать, видимо, себе дороже. Ну, или приказа не было.
Что ж, возможно, у наших следователей очень большая загрузка и им некогда увидеть даже то, что лежит на поверхности. Хотя тайна наличия дома и машин, например, у того же Шестуна вовсе никакая и не тайна.
Того же господина Неверова никто не преследует за то, что большая часть его «недвижки» записана на маму жены…
Срывает завесы тайн с их семейных «богатств» и Юлия Шестун: «Что касается дома, то мы продали свой старый дом, в котором жили до этого 18 лет и который Александр Шестун строил, еще будучи крупным предпринимателем. Старый дом был немаленький и с участком. На вырученные деньги мы в 2014 году и купили 1/2 доли нового дома. Вторую половину дома приобрела мама Александра Вячеславовича, которая много лет занимается предпринимательской деятельностью». «А весь наш так называемый «парк дорогих машин» состоит из двух автомобилей, – продолжает Юлия. – Муж покупал «Mercedes» б/y, ему более десяти лет. У меня же автомобиль «Volvo» среднего класса, которому около пяти лет. Близкие родственники занимаются бизнесом, являются самостоятельными людьми и не имеют отношения к нашему семейному бюджету. Но и у них также нет никакого супердорогого автопарка машин».
И, кстати, на заметку следователям, которых вдруг заинтересовали «богатства» семьи – арестованному чиновнику не вменяются никакие корыстные составы и поэтому следователь не должен заниматься исследованием имущественного положения Шестуна.
Но, как мы писали в самом начале – впереди выборы и в этом случае все средства хороши. Даже если это средства откровенных подлецов.
А для них чужая победа и не воробьевский человек в одном единственном районе, будет костью в горле, поскольку нынешней «системе» нужна «победа по всем фронтам» и безоговорочная. А как ее достичь, если в той же «голосовалке» за месяц до выборов Воробьев в аутсайдерах да еще, пытаясь встречаться с избирателями, позорно сбегает, когда люди начинают задавать вопросы не по «сценарию» – как это было на днях в Воскресенске? Только одним путем – всех кого сможем отстраним, кого не сможем – посадим. А картинку нарисуем какую угодно.
Поэтому там, наверху мало кого интересует, что нарушается закон – это ведь не в первой, к этому не привыкать. Шестун задержан не по закону, теперь его жена как кандидат отстранена не по закону... Да мелочь какая… Все ведь живы… пока.
Ну, а нам не остается ничего другого, как писать о том, что такое выборы «по-воробьевски», когда в борьбу с неугодными кандидатами включается вся «артиллерия»: чиновники, силовые структуры, суд… И остается надеяться на то, что когда-нибудь закон и справедливость восторжествуют. Ведь по какой-то непонятной инерции мы все еще называем себя демократическим государством…