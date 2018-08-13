Заказчиком убийства Влада Листьева назвали Бориса Березовского
Заказчиком убийства первого генерального директора ОРТ Владислава Листьева назвали ныне покойного олигарха Бориса Березовского. С таким заявлением выступил коллега Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров
Заказчиком убийства первого генерального директора ОРТ Владислава Листьева назвали ныне покойного олигарха Бориса Березовского. С таким заявлением выступил коллега Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров.
В интервью каналу MixTV Дмитрий Захаров сообщил, что убийство Влада Листьева связано с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ. По его словам, люди, стоявшие за Листьевым ввели мораторий на размещение рекламы сторонними организациями, и решили, что размещением рекламы теперь будет заниматься сам Первый канал.
«То есть сразу логически и легко вычисляется, кто от этого нес наибольший ущерб», - заявил Захаров.
«Процентов с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых. Который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне», - добавил Захаров.
Захаров также добавил, что Листьеву нужно было попросить для себя охрану. Возможно, это могло бы спасти ему жизнь.
Напомним, Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве.
Миллиардер Борис Березовский был найден мертвым со следами повешения 23 марта 2013 года в доме бывшей жены в британском Аскоте.