В Крыму полиция перекрыла дорогу из Ялты из-за сильных природных пожаров
Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение на автомобильной трассе из Ялты в сторону Бахчисарая из-за лесных пожаров. К вечеру воскресенья, 12 августа, площадь природных пожаров выросла до 75 гектар
Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение на автомобильной трассе из Ялты в сторону Бахчисарая из-за лесных пожаров. К вечеру воскресенья, 12 августа, площадь природных пожаров выросла до 75 гектар.
Дорога, которая связывает Южный берег Крыма с Бахчисарайским районом, была закрыта с целью обеспечения безопасности граждан, сообщает РБК.
По данным управления МВД по республике Крым, со стороны Ялты движение перекрыто в районе водопада Учан-Су, а со стороны Бахчисарая дорога перекрыта в селе Соколиное. При этом ограничений движения на трассе Ялта — Симферополь нет.
Площадь природных пожаров в заповедной зоне увеличилась до 75 гектар. В тушении пожара участвуют в том числе и вертолеты. При этом работы по ликвидации огня осложняются сильным ветром в ущелье, скорость которого достигает 15–20 м/с.