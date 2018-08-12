ФСИН опровергла слухи об освобождении Олега Сенцова из колонии
Пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по ЯНАО опровергла появившуюся в СМИ информацию об освобождении из колонии украинского режиссера Олега Сенцова
Пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по ЯНАО опровергла появившуюся в СМИ информацию об освобождении из колонии украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет.
«Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», - говорится в официальном заявлении ведомства, которое цитирует РИА Новости.
Ранее журналистка Виктория Ивлева сообщила в Facebook, что российские власти согласились освободить Олега Сенцова из-за его длительной голодовки. Режиссер якобы уже был вывезен из Салехарда на самолете.
Позднее Ивлева заявила, что у нее «больше нет никакой информации о самолете и об Олеге», и она начинает «подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись».
Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в Крыму. Украинский режиссер в колонии объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Голодовка длится уже больше 88 дней.
Родственники Олега Сенцова подали российским властям прошение о помиловании режиссера.