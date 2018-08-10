В Ставрополе студента арестовали на трое суток из-за репоста репортажа о музее Второй мировой войны
Действующий закон о пропаганде нацизма позволяет привлекать к ответственности за публикацию любых фото и видео про Великую Отечественную войну
В Ставропольском крае правоохранительные органы обвинили студента местного государственного аграрного университета в пропаганде нацизма из-за репоста в соцсети репортажа известного блогера Ильи Варламова о музее Второй мировой войны в польском Гданьске.
Студента Павла Карачаушев признали виновным в пропаганде нацизма и приговорили к трем суткам ареста.
На одной из фотографий в репортаже на сайте varlamov.ru был изображен флаг нацистской Германии.
Студент из Ставрополя сообщил, что в середине марта его забрали из университета и привезли в прокуратуру. Там он узнал, что его обвиняют в распространении нацистской символики.
«Я пытался объяснить, что это полный бред, что фотка из музея, что я ни в коем случае не пропагандирую идеологию национал-социализма. Сотрудники и прокурор делали понимающие лица, обещали, что ничего мне не будет, что меня, скорее всего, оправдают», - рассказал молодой человек.
Однако в итоге суд приговорил студента к трем суткам административного ареста.
Карачаушев также рассказал, что сокамерники и надзиратели были очень удивлены, когда узнали причину ареста.
Напомним, ранее аналогичное дело было возбуждено против жителя Архангельска, который опубликовал хрестоматийного фото с Парада Победы 1945 года, на котором советские солдаты стоят с поверженными нацистскими штандартами. Мужчину сначала признали виновным и оштрафовали, но когда об этом стало известно СМИ, приговор отменили.
Стоит отметить, что действующий закон о пропаганде нацизма позволяет привлекать к ответственности за публикацию любых фото и видео про Великую Отечественную войну.