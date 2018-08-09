Минтранс предложил увеличить штраф за переход железнодорожных путей в 20 раз
Министерство транспорта выступило с инициативой повысить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте в 20 раз. Сейчас штраф составляет 100 рублей
Министерство транспорта выступило с инициативой повысить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте в 20 раз. Сейчас штраф составляет 100 рублей. Таким образом, транспортное ведомство предлагает установить штраф в размере 2 тысяч рублей.
Нарушением будет считаться не только пересечение железнодорожных путей в неположенном месте, но и при запрещающем сигнале светофора, перед приближающимся поездом, а также «нахождение на железнодорожных путях», сообщает РБК.
Минтранс объяснил свою инициативу ростом числа погибших на железной дороге. Так, в текущем году на путях погибли 777 человек, еще 361 получили ранения. Расходы госкомпании «Российские железные дороги» в связи с возмещением убытков составили около 200 млн рублей.
В большинстве случаев такие происшествия происходят из-за нарушения гражданами правил поведения на железнодорожных путях.