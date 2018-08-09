Минтранс разработал формулу расчета стоимости автомобильной парковки
Минтранс разработал формулу расчета платы за парковку на улицах российских городов. По этой формуле базовый тариф для Москвы может оказаться ниже действующего
Минтранс разработал формулу расчета платы за парковку на улицах российских городов. По этой формуле базовый тариф для Москвы может оказаться ниже действующего. Напомним, что в столице стоимость часа парковки варьируется от 40 до 200 рублей.
Формула Минтранса входит в проект методических документаций по определению размера платы за пользование платными парковками. По этой формуле стоимость парковки будет меняться в зависимости от назначения, места размещения, продолжительности использования, заполняемости парковки.
Например, первые 20 минут городской парковки должны оплачиваться по базовому тарифу, а следующие 40 минут будут стоить уже в 1,5 раза больше. Второй час парковки обойдется автомобилисту уже в два раза дороже.
При этом базовый тариф должен устанавливаться в зависимости от средней зарплаты в том или ином регионе. Кроме того, базовый тариф должен быть таким, чтобы в городах федерального значения парковка не заполнялась более чем на 50%, а в регионах — более чем на 85%, сообщает РБК.
Что касается Москвы, то базовый тариф должен быть установлен примерно на уровне 138 рублей в час при заполняемости на 100% и 25 рублей в час при заполняемости в 50%.