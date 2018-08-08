Республика ФСИН
Возглавляющий с 2012 года Федеральную службу исполнения наказаний генерал Геннадий Корниенко, похоже, окончательно превратил свое ведомство в главного поставщика скандалов. Пытки и гибель заключенных, коррупция и откровенно воровство стали правилом, а не исключением
Не тюрьмы – а «фабрики страданий»
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко в свете последних событий с пытками в ярославской колонии публично попросил прощения за всех «злодеев» в форме его ведомства. И пообещал дать оценку тому, что случилось, чтобы оно-де больше не повторилось.
Речь о ярославской колонии – после опубликованного в СМИ видео с избиением заключенного Евгения Макарова в колонии №1 в Ярославской области полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 26 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). По нему арестовали восьмерых сотрудников колонии (семеро отправлены в СИЗО, один – под домашний арест).
И, к сожалению, не только о ярославской. Недавно во владимирском СИЗО № 1 обнаружили самую настоящую камеру пыток, и факт ее существования подтвердил Ленинский районный суд, который вынес приговор лидеру банды «черных риэлторов», который убил человека в СИЗО.
Причиной убийства стали «умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области». В отношении шести сотрудников владимирского управления ФСИН возбуждены уголовные дела.
По версии суда, в одной из камер СИЗО по указанию администрации изолятора незаконно содержались арестанты, к которым применялись пытки.
«Черного риэлтора» поместили в такую камеру, где подвергали его пыткам. После того, как арестанта развязали, он убил инициатора насилия. И ведь это всего один доказанный случай. А сколько их было?
Это та система, которая видна изнутри, а не снаружи. И попадают в ее жернова не самые простые люди. Вот и бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку, но вины своей не признавший, рассказал о пытках в колонии. По его словам, издевательства над арестантами практикуют «во всех лагерях и СИЗО Ярославской области, а также по всей России».
При этом, по словам бывшего мэра, о регулярных пытках заключенных хорошо известно и общественникам и правоохранительным органам. «Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами. Заставляют сидеть на корточках по 4-8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья», – рассказал Урлашов.
Бывший мэр Ярославля сообщил, что в СИЗО №2 «Коровники» существуют пресс-хаты, где у обвиняемых выбивают признательные показания. Урлашов заявил, что в этом СИЗО арестантов не только избивают, но и насилуют.
И хотя представители ФСИН попытались опровергнуть слова бывшего мэра – но кто опровергнет, к примеру, жесткое убийство заключенного в ИК-6 в городе Клинцы Брянской области, по которому уже работает Следственный комитет?
В местных СМИ коротко сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника ИК-6. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также в убийстве. Подозреваемый арестован, ведется расследование.
Люди в соцсетях сразу же отреагировали: «Сотрудники колонии пытались утаить произошедшее. За этой колонией уже давно закреплена дурная слава. Там и ранее осужденные жаловались на избиения, пытки и вымогательства. Скорее всего, страшные подробности вскрылись на фоне такой же истории в Ярославской ИК-1».
Но, возможно, это просто единичный случай и в зоне в целом все нормально? Тем более, председатель ОНК Брянской области Николай Каракотин утверждает, что это первый инцидент в ИК-6, связанный с пытками. По его словам, последний раз был там с проверкой полгода назад, никаких жалоб от заключённых не было.
Однако руководитель общественной организации «Правовая зона» Елена Соколова уверена – Николай Каракотин откровенно лжёт. По ее мнению, сей господин постоянно входит в состав Брянской ОНК и после каждого происшествия делает успокаивающие заявления.
А ведь в 2014 году в ИК-6 осуждённого Владимира Булкова забили насмерть книгой по голове, а осужденному Скопичу сломали позвоночник в туалете. Тогда отец Владимира Булкова Василий заявил в СМИ, что колония в Клинцах – настоящая пыточная тюрьма.
«Я часто ездил к сыну на свидания, – рассказывал Василий. – Он рассказывал, что его заставляли вступить в «актив», чтобы доносить на своих, а когда он отказался, начали ежедневно избивать».
А потом из колонии отцу сообщили, что его сын спускался по лестнице, отступился, ударился головой и умер. Позже следователи выяснили, что заключенного забил до смерти сначала дубинкой, а потом толстой книгой сотрудник колонии Андрей Якубов. Сейчас он сам отбывает наказание.
По словам правозащитницы Соколовой, в клинцовской колонии существует своя «зондер-команда» из числа «активистов». Костяк команды составляют крепкие ребята, которые сотрудничают с администрацией и выполняют по приказу всю грязную работу: избивают неугодных осуждённых, вымогают деньги у заключённых и их родственников на «ремонт и благоустройство колонии», – рассказывает Елена Соколова.
За это, по словам Соколовой, администрация устраивает им вольготную жизнь с Интернетом и едой из ресторанов. У «зондер-команды» даже есть свой собственный тренажёрный зал, где «активисты» сутками тренируются.
«Так было, когда начальником колонии был Дмитрий Милокост, так продолжается и сейчас, когда исправительное учреждение возглавляет Алексей Левин», – добавляет правозащитница.
Бывший осуждённый ИК-6 по имени Александр подтвердил в СМИ рассказ Елены Соколовой из «Правовой зоны» о пытках, издевательствах и поборах с заключённых.
Александр вспоминает, что именно при нём для «актива» в колонии организовали спортзал, где «боевики» тренировались бить и калечить: «Именно в спортзале и воспитывали. Били до тех пор, пока несговорчивый осуждённый не соглашался переходить в «актив» или перевести требуемую сумму денег – 10, 15, 30, а бывало, и 50 тысяч рублей…».
Александр утверждает, что, по его информации, за последние годы в ИК-6 в Клинцах погибло 10 заключённых, их смерти так и остались не расследованы.
И вот теперь, после недавнего убийства осуждённого в колонии № 6, правозащитники и комиссия ФСИН РФ выясняют, почему на протяжении последних восьми лет и при шести начальниках персонал колонии, и активисты из числа заключённых пытали, избивали, убивали и вымогали деньги у осуждённых. Общественники говорят о десятках убитых и изувеченных зэков.
Сейчас в ИК-6 работает комиссия Центрального аппарата ФСИН России, которую туда был вынужден направить директор тюремного ведомства Геннадий Корниенко, следственно-оперативная бригада ГСУ СК РФ и прокуратуры.
Что же касается недавнего убийства, то по данным следствия, 22 июля 2018 года около восьми вечера в штрафном изоляторе колонии заместитель оперативного дежурного 33-летний майор Иван Маршалко задушил осуждённого за кражу 58-летнего Евгения Петраченко.
Сыщики уже выяснили, что Петраченко отправили в ШИЗО после того, как он заперся в медсанчасти, угрожая вскрыть себе вены. Экспертиза установила, что майор Иван Маршалко связал Петраченко и задушил его тряпкой.
Его коллеги говорят, что убивать, конечно, не хотел. Пытался поучить уму-разуму не самого смирного зека – но перестарался. Опрошенные следователями осуждённые рассказывают, что майор был настоящим «шизом», с которым лучше было не связываться из-за его внезапных вспышек агрессии. Он ранее служил в Чечне и особо лютовал, пытая и избивая заключённых.
И так по всей стране
Наверняка, и в исправительной колонии № 5 в Забайкальском крае и раньше не все было в порядке с нравами. Но однажды местные надзиратели совсем перешли «границы». Не так давно они устроили массовые избиения заключенных после проигрыша сборной России хорватам в 1/4 финала недавнего футбольного мундиаля.
Как сообщают СМИ со ссылкой на юристов, работающих с правозащитной организацией «Зона права», на избиение пожаловались заключенные Александр Нохрин и Евгений Афанасьев.
Нохрин сообщил правозащитникам, что его избили в помещении библиотеки по меньшей мере пятеро сотрудников ИК, сильно расстроенных тем, что сборная России по футболу в тот день проиграла хорватам. По словам заключенного, сотрудники, от которых пахло перегаром, применили электрошокер. Нохрин знает еще о нескольких избитых заключенных.
Афанасьев со своей стороны заявил, что слышал крики заключенных из других камер. «Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного: «Что вы делаете, я диабетик», потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно», – приводятся показания пострадавшего в материале дела.
Со слов Афанасьева, в ответ на попытки других заключенных узнать, что происходит, сотрудники колонии применили газ.
Юристы опросили Нохрина и Афанасьева 11 июля, затем обратились в Следственный комитет с актами опроса и заявлением о преступлении. Ответа они пока не получили.
События в ярославской колонии получили настоящую цепную реакцию. Массово жалуются на пытки и издевательства и заключенные колонии ИК-2 в Керчи.
«Нас пытают, бьют, унижают. Помогите!» – заключенные уже передали более семидесяти жалоб в правоохранительные органы, в которых умоляют прекратить унижения и произвол, по их словам, творящиеся в этом исправительном учреждении.
И вот на фоне последних резонансных событий вокруг ФСИН его глава Геннадий Корниенко подписал распоряжение, которым обязал руководителей региональных управлений нести персональную ответственность за происшествия с заключёнными.
«Во всех региональных управлениях созданы специальные комиссии по проверке всех случаев применения насилия против отбывающих наказания в 2017 и 2018 годах, – заявили во ФСИН РФ. – Члены этих комиссий проверят условия содержания в камерах и штрафных изоляторах». Поможет ли эта акция «очеловечить» лицо ФСИН? Большие сомнения. Больше похоже на показуху. «Петух жаренный» клюнул в одно место – надо показать свое участие в решении проблемы. А по факту…
А по факту, по словам правозащитника Игоря Каляпина, приведшего данные «Комитета против пыток», ежегодно в России 20 000 человек подают в СК РФ заявления по признакам превышения должностных полномочий с применением насилия.
Однако, проведённые следователями СК РФ проверки по фактам пыток, изложенных в заявлениях, лишь в 10% случаев находят подтверждения и по ним возбуждаются уголовные дела. До судов же и вовсе доходит едва половина дел – да и то во многих случаях подсудимые отделываются легким испугом – условным сроком, штрафом или отстранением от службы.
Думаю, то, что господин Корниенко назвал произошедшее в ярославской колонии «диким случаем» можно приобщить ко всей сегодняшней службе исполнения наказаний. «Мухобой», по жизни мелкий ничего не значащий человечишко, приходя в колонию, становится «царем и богом», этаким вершителем судеб – и многих такое положение вещей приводит в экстаз. А уверенность в безнаказанности долгие годы приводила к тому, что наша исправительно-трудовая система превратилась в некую особую касту палачей, которым все можно. Тем более, опыт у этой системы, начиная еще с двадцатых, тридцатых, сороковых годов прошлого века просто колоссальный… Сталин давно умер – но дело его по-прежнему живо?
Директор на посту тоже отбывает… «срок»?
Судя по всему, господин Корниенко совсем выпустил вожжи из рук и не контролирует то, что происходит в его ведомстве. Или он эти вожжи даже не перехватывал у своего скандально снятого предшественника Реймера?
Поговаривают, что во ФСИН Корниенко пришел как временный человек – и еще осенью 13-го года якобы просился у вышестоящих товарищей отпустить его с этого поста. И вроде как в 2014-м ему прочили уход и даже находили замену.
Но кому-то он понадобился у руля ФСИН – несмотря на то, что при нем начатая ранее тюремная реформа была практически свернута. Однако, 2,3 трлн. руб, выделенные на масштабную «перестройку» в пенитенциарных учреждениях, в рамках госпрограммы «Юстиция» на 2014–2020, остались. Их должен был кто-то умело «осваивать» и искать для этого нового человека «вышестоящие товарищи» не захотели.
Однако, очень заметно, что новый пост так и не пришелся главному тюремщику по вкусу. Еще бы, ведь раньше он был замдиректора ФСБ и возглавлял государственную фельдъегерскую службу, что считается гораздо престижнее. Может, поэтому во ФСИН говорят, что Корниенко – первый директор, который чаще ездит в заграничные командировки, чем во вверенные ему учреждения на территории РФ.
Кстати, о проваленной реформе. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко и сейчас, даже на фоне скандалов с пытками, призвал не спешить с реформой ведомства.
Да и вообще первая реакция ФСИН на открывшуюся правду о пытках была дикой. Вместо того, чтобы оперативно вмешаться в ситуацию и показать, что ради закона и справедливости и своих не жалеешь, руководство Федеральной службы обвинило заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова в провоцировании сотрудников исправительного учреждения на издевательства
Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый сообщил, что у заключенного Евгения Макарова было 136 нарушений и он регулярно провоцировал конфликты с администрацией колонии. Издевательства над заключенным, по мнению представителя службы, также были спровоцированы самим потерпевшим.
Однако, печальные новости из самых разных колоний говорят обратное. Пытки и издевательства над заключенными стали нормой для рядовых тюремщиков. И, видимо, чем-то таким архиважным заняты тюремщики рангом повыше – что в упор не видят преступлений, которые чуть ли не открыто совершают их подчиненные.
Пока одни сидят – другие на них зарабатывают
Да, тюремщикам рангом повыше – не до проблем зеков. Система ФСИН-маленькая закрытая страна, в которой некоторым очень много позволено, и где у этих некоторых весьма немало возможностей.
Например, в период с 2015 года по май 2017 года, эти самые «некоторые» неустановленные лица из числа сотрудников и руководства УФСИН, по Москве и подведомственного федерального государственного унитарного предприятия, с использованием служебного положения мошенническим путем завладели денежными средствами в размере более 1 млрд рублей. Эти деньги были выделены из федерального бюджета.
Ответственные сотрудники ФСИН составили акты о приемке выполненных работ по госконтрактам на реконструкцию СИЗО-7 на улице Верхние поля, однако строительные работы не были выполнены до конца. В данный момент следственный комитет ведет расследование.
А еще ранее, летом прошлого года бывший замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко стал фигурантом дела о взятке от гендиректора компании-подрядчика строительства следственного изолятора «Кресты-2».
Бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов находится под арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе в 2015 году, растрате при строительстве СИЗО («Кресты-2») в Петербурге, а также в хищении более 100 млн рублей при осуществлении закупок для нужд ФСИН.
Если о том, чем занимаются его замы, их непосредственный начальник Корниенко не знал – какой же он тогда начальник? Если знал – почему еще сидит на своем месте, а просто не… сидит?
Но сидит в своем кресле и никто его не трогает. Значит, ему можно и замам можно. А почему, например, начальнику тюрьмы нельзя? Например, прежний начальник СИЗО № 1 «Матросская тишина» Владимир Клочек придумал вполне успешный «коммерческий проект» с VIP-камерами, а когда все открылось и случился скандал, вдруг обнаружилось, что Клочку пора на пенсию – но никак не в камеру. Надо думать, прибавку к ней бывший начальник СИЗО
А еще правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении сотрудников главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН о хищении бюджетных средств, выделенных на покупку раций.
По факту хищения бюджетных средств возбуждено два уголовных дела – по статье «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». В ходе доследственной проверки, которую проводили сотрудники управления «М» ФСБ, были выявлены факты хищения при выполнении контрактов на поставку раций ФСИН в 2014 и 2016 году.
Общая сумма контрактов составила 141 миллион рублей. По версии следствия, контракты были выполнены ненадлежащим образом. В частности, во ФСИН исполнитель госконтракта поставил оборудование заведомо ненадлежащего качества. И И таких случаев, крупных и помельче, вагон и тележка.
Но есть у ведомства и успехи. К примеру, Счетная палата, как это было год назад, сообщила о неэффективном расходовании ФСИН 15 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета. И служба тут же с радостью возвращает в бюджет 1,2 млрд. руб. Такое стало возможным благодаря удивительной экономии. Нет, экономия не автомобилях или других средствах для ФСИН. Некто на компьютере рассчитал правильный рацион питания для заключенного – и теперь стало возможным тратить на зека вместо 86 руб. в сутки 72 рубля.
Но и это не предел. Готовьтесь, господа арестанты, в 2019-м вас собираются кормить уже на 64 руб. в сутки. То есть, в одном месте украл, в другом сэкономил – «дебет с кредитом сошелся».
Но в силу последних резонансных событий с пытками, когда весь негатив вокруг ФСИН как бы объединился и даже сам генпрокурор Чайка заявил, что ситуация в исправительных учреждениях требует немедленного вмешательства, одновременно заявив проверку по всем жалобам заключенных на пытки, хочется верить, что наказание постигнет не только непосредственных палачей, но и их начальников до самого верха.
И, может быть, тогда эпоха «временщика» Корниенко, пришедшего не систему укреплять, а отсидеться в ожидании более выгодного предложения и заодно подзаработать, наконец-то закончится.
Чтобы попробовать реанимировать ФСИН, нужен человек с характером и энергией Реймера, самолично проверявшего пыль на окнах камер в зонах, и честностью… Просто честный. Конкретный пример привести не берусь… А то вдруг обижу кого. Ныне честность не в тренде. Заработал и не попался – вот козырная привязка к любой должности любого отечественного ведомства.
Корниенко не попался – хотя за все, что происходит в тюрьмах и вокруг них, ему, как минимум, пора выйти из своего кабинета и туда уже больше не возвращаться. Да, и уходя, табличку со своей фамилией с двери снять…