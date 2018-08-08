Меню
Общество
Россиянам доплатят за отдых на родине
Общество
08 августа 08:03

В ЦИК поступили три заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста

Центральная избирательная комиссия рассмотрит несколько заявок на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Заявки подали партия КПРФ, кандидат в мэры Москвы и жители Подмосковья

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит несколько заявок на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Заявки подали партия КПРФ, кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов и два жителя Московской области.

В ЦИК сообщили, что с инициативой вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на голосование вышла «просто группа граждан-активистов».

Источники «Коммерсанта» в избиркоме сообщили, что одобрение может получить предложенная Ильей Свиридовым формулировка вопроса, который выносится на референдум. Вопрос звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

Напомним, правительство планирует к 2014 году повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Материалы по теме
Алексей Навальный назначил акцию протеста против пенсионного маневра на единый день голосования
«Справедливая Россия» предложила заморозить повышение пенсионного возраста до 2035 года
В Саратовской области мундепа уволили за организацию митинга против пенсионной реформы
Сейчас на главной
Горячие новости
АФК «Система» пригрозили санкциями
Власти США могут внести в санкционный список основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. На фоне этих слухов акции компании подешевели на торгах
Горячие новости
Алексей Навальный назначил акцию протеста против пенсионного маневра на единый день голосования
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст. Митинг назначен на 9 сентября текущего года
Горячие новости
Лоукостер «Победа» проиграл судебный спор по поводу бесплатной ручной клади
Верховный суд России разрешил авиапассажирам бесплатно провозить в ручной клади дамские сумочки, рюкзаки, костюм в портпледе и т.д. Такое решение было принято в ходе рассмотрения иска лоукостера «Победа»
туризм
Осторожно, Тунис! Грязь и хамство – как визитная карточка страны
Интернет пестрит предложениями туроператоров – и пляжи североафриканской страны занимают там не последнее место. Однако, за «сочной» рекламой не разглядишь ни опасностей пребывания в Тунисе, ни его убогого сервиса, ни тонн мусора под ногами…
Горячие новости
Странам ЕС рекомендовали сократить выдачу паспортов россиянам в обмен на инвестиции
Еврокомиссия призвала руководство стран, входящих в ЕС, сократить объемы выдачи гражданам России и стран СНГ паспортов и видов на жительство в обмен на инвестиции
Горячие новости
Сотовые операторы под давлением ФАС отменяют плату за входящие звонки в поездках по России
Крупнейшие российские сотовые операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») отменят плату за входящие звонки во время поездок абонентов по России
Горячие новости
От «двушечки» до прощения
В Русской православной церкви призвали правоохранительные органы прекратить возбуждение уголовных дел по факту оскорбления чувств верующих. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что конфликтующие стороны должны решать такие дела миром, а не в суде
Горячие новости
​Архангельская прокуратура нашла нарушения в литературном мастер-классе для детей
Прокуратура Архангельской области провела проверку развлекательного мастер-класса «Характер и Я», который организовали в музыкальном колледже
Горячие новости
Власти Петербурга решили построить на Канонерском острове храм вместо поликлиники
Власти Санкт-Петербурга решили отдать под строительство православного храма участок парка на Канонерском острове. Местные жители выступают против планов чиновников
Горячие новости
Правоохранительные органы задержали руководство букмекерской конторы «Росбет»
Правоохранительные органы задержали руководителей и несколько сотрудников букмекерской конторы «Росбет» по подозрению в незаконной игорной деятельности
правосудие
Мать «басманного правосудия» или судья особого назначения
В далеком 88-м, нынешний председатель Мосгорсуда Ольга Егорова переступила порог Московского городского суда в качестве простой судьи. На исходе прошлого века ее карьера резко метнулась вверх и началась эпоха «железной леди» Егоровой
Горячие новости
Минэкономразвития предложило повысить стоимость услуг ЖКХ из-за роста НДС
В министерстве сообщили, что в связи с повышением НДС с начала 2019 года повышается риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций
Горячие новости
Перевод чиновников на смартфоны с отечественной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Российские власти решили перевести всех чиновников и государственных служащих на смартфоны с отечественной операционной системой Sailfish. Данная затея обойдется в 160 млрд рублей
Горячие новости
​Наземное метро в Москве обойдется в 155 млрд рублей
Ранее Олег Белозеров и Сергей Собянин называли стоимость только первого этапа реализации проекта по строительству наземного метро. Стоимость первого этапа оценивалась в 40 млрд рублей
Авторская колонка
Воробьевы боты, или Дизлайк от губернатора
4 августа 2018 года граждане двух сравнительно небольших городков Подмосковья вышли на протестные мероприятия. В Волоколамске митинговали на Революционной площади стоя в согласованном пикете не менее 500 человек, а в Зарайске люди, вместо запрещенного митинга, провели собрание не меньшей численностью.
Дижур Николай
Горячие новости
Герой боевиков на службе МВД
В заявлении МВД говорится, что назначение Стивена Сигала на должность спецпредставителя по гуманитарным вопросам будет содействовать развитию отношений между Россией и США
Горячие новости
В трех российских регионах временно запретили аборты
Власти трех российских регионов ввели временный запрет на аборты. Такие решения приняты в Приморском крае, республике Якутия и Рязанской области
Горячие новости
В Красноярском крае разбился вертолет UTair. Погибли 18 человек
В Красноярском крае потерпел крушение пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании UTair. По предварительным данным, вертолет в воздухе столкнулся с грузом другого вертолета