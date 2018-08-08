В ЦИК поступили три заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста
Центральная избирательная комиссия рассмотрит несколько заявок на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Заявки подали партия КПРФ, кандидат в мэры Москвы и жители Подмосковья
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит несколько заявок на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Заявки подали партия КПРФ, кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов и два жителя Московской области.
В ЦИК сообщили, что с инициативой вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на голосование вышла «просто группа граждан-активистов».
Источники «Коммерсанта» в избиркоме сообщили, что одобрение может получить предложенная Ильей Свиридовым формулировка вопроса, который выносится на референдум. Вопрос звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»
Напомним, правительство планирует к 2014 году повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.