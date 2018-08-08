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08 августа 00:02

Лоукостер «Победа» проиграл судебный спор с Минтрансом по поводу бесплатной ручной клади

Верховный суд России разрешил авиапассажирам бесплатно провозить в ручной клади дамские сумочки, рюкзаки, костюм в портпледе и т.д. Такое решение было принято в ходе рассмотрения иска лоукостера «Победа»

Фото: Aviablogger

Верховный суд России разрешил авиапассажирам бесплатно провозить в ручной клади дамские сумочки, рюкзаки, костюм в портпледе и т.д. Такое решение высшая судебная инстанция приняла в ходе рассмотрения иска лоукостера «Победа», который выступал за ограничение  бесплатного провоза ряда предметов в ручной клади. 

Авиапассажиры помимо ручной клади могут брать с собой бесплатно на борт самолета рюкзак, дамские сумки, зонты, костыли и другие вещи, которые прописаны в Федеральных авиационных правилах. 

Ранее авиакомпания «Победа» подала иск в Верховный суд РФ с просьбой признать незаконными действующие правила перевозки ручной клади для безбагажных тарифов. Ответчиками по иску лоукостера выступали Минтранс и Минюст, сообщает РБК.

Согласно новым правилам авиакомпании могут продавать билеты по безбагажным тарифам, однако пассажир может взять с собой бесплатную ручную кладь весом 5 кг. При этом Федеральные авиационные правила разрешают пассажирам взять бесплатно на борт набор вещей из утвержденного перечня. Это: рюкзак, дамская сумка, букет цветов, верхняя одежда, в костюм в портпледе, детское питание для ребенка на время полета, товары из duty-free. 

Авиакомпания «Победа» выступает против такого подхода и считает, что Минтранс возложил на перевозчиков взаимоисключающие обязанности, в частности, принимать к перевозке ручную кладь, вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне воздушного судна, и обязанность принимать к перевозке в качестве ручной клади вещи без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения в салоне.

Тем не менее, в вопросе бесплатного провоза ручной клади Верховный суд РФ встал на сторону Министерства транспорта.

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