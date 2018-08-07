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туризм
Дмитрий Михайлов
07 августа 13:29

Осторожно, Тунис! Грязь и хамство – как визитная карточка страны

Интернет пестрит предложениями туроператоров – и пляжи североафриканской страны занимают там не последнее место. Однако, за «сочной» рекламой не разглядишь ни опасностей пребывания в Тунисе, ни его убогого сервиса, ни тонн мусора под ногами…

Тунис официальный – ехать можно, но осторожно

В последнее время в прессе особое внимание уделяется Тунису. С одной стороны туристические агентства рассказывают о незабываемых впечатлениях которые получит путешественник в этой стране, с другой стороны информационные агентства предупреждают потенциальных туристов об угрозах и возможных негативных последствиях от пребывания в самом северном государстве Африки.

Понятное дело, лето, пора отпусков, кто то скопил или взял кредит, что бы побаловать себя и близких южным солнцем и экзотикой. Не самая богатая страна Тунис, а цена для многих россиян имеет значение и многие едут, порой на авось, думая, что пронесет, ничего с ними такого не случится. А всякие там «страшилки» про эту страну могут писать лишь разные конкуренты да завистники…

Что ж, пришло время расставить точки над «i» и все-таки разобраться в том, что происходит в Тунисе, и стоит ли туда ехать отдыхать. Сразу скажем, Ростуризм уже сделал предостережение туристам о присутствующем уровне угрозы в Тунисе – и для многих это стало поводом для пересмотра своих пляжных маршрутов и без наших советов.

И с этим сложно не согласиться. Да, крупных терактов здесь не происходило уже два года – но уровень террористической угрозы остался прежним, плюс в стране по-прежнему неспокойная политическая обстановка, обнищание и без того нищего населения, ужесточение внутренних непопулярных законов, и, как следствие, активизация террористических организаций. Да и про соседство с Ливией – настоящим «вулканом» северной Африки, тоже не стоит забывать.

Да, внешне там все спокойно – и, быть может, находясь на территории курортной зоны, вы и не узнаете о том, что где то в паре миль проходит очередная массовая демонстрация или стычка людей с полицией. Но приезжая в чужую страну, хочется познакомиться с ней поближе – а не только из окна отеля. А выход в «свет» может быть чреват последствиями, о чем часто туристов, едущих в Тунис, предупреждают. Не покидайте такой-то территории, не ходите туда-то, не ездите там-то…

С другой – есть официальная точка зрения, согласно которой в Тунис ездить небезопасно.

Поэтому каждый делает свой выбор самостоятельно. А мы лишь попробуем выяснить истинную картину того, как отдыхается в Тунисе – с учетом всех точек зрения.

«Никакой» сервис, грязь и верблюжьи «лепешки» на пляже

Однако помимо слабой безопасности есть и другие минусы. Состояние местного турбизнеса в целом ниже любой допустимой планки. И уж точно не сравним с Турцией и Египтом.

Прежде всего, «убивают» грязь на улицах и пляжи, покрытые водорослями и мелким мусором. О подобных недостатках пишут посетители большинства прибрежных отелей от Карфагена до Монастира.

Такие понятия как «высококлассный сервис» и «гостеприимство» в местных отелях давно не помнят. Ремонт в номерах оставляет желать лучшего, техника регулярно ломается, шведский стол не блещет разнообразием.

Низкая стоимость путевок позже «нивелируется» тем, что почти за все удобства на месте приходится доплачивать: за качественную уборку в номере, экскурсии к достопримечательностям и т.д..

Но негативные впечатления о Тунисе зачастую складываются у гостей еще до попадания в страну. Виной тому – тунисские авиаперевозчики. Крупнейшая компания NouvelairTunisie, совершающая рейсы из Москвы в Монастир и Энфиду, регулярно задерживает рейсы, оставляя клиентов без еды и трансфера. Все это дополняется состоянием самолетов, а также наглостью и хамством персонала.

Стоит отметить, что Тунис и до терактов 2016-го был не особо привлекателен для туристов из-за слабого развития туристической отрасли. А краткий всплеск интереса россиян к этой стране – всего лишь следствие временного закрытия Турции и Египта. Это могло стать толчком для развития отрасли – но тунисцы этим шансом не воспользовались, наоборот, завоевав репутацию хамской и грязной страны.

Разговоры про грязь, это не единичные случаи, на самом деле Тунис просто завален мусором. В бедной стране проблемы утилизации отходов видны как никогда отчетливо. Ситуацию усугубляют постоянные ветры, которые гоняют полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и другие предметы по всей стране. Но проблемы в мусоре местные жители не видят, мусор стал традицией.

Есть в стране еще одна неприятнаядля туристов традиция. Закон Туниса гласит, что зона в 3 метра от берега является свободной, по ней может ходить кто угодно – и люди, и животные. И местные жители не упускают шансов воспользоваться своим правом и ходят с верблюдами вдоль берега, донимая туристов предложениями покататься на животных за умеренную плату.

Охрана отелей не имеет права их выдворить или не пустить на пляж, полиция также бессильна. Поэтому в пляжной зоне запросто ходят верблюды и испражняются чуть ли не на головы отдыхающим. Так что, под ноги стоит смотреть внимательней.

Этим же законом пользуются бродячие торговцы, предлагающие туристам одежду, фрукты, напитки и сигареты. Цены, естественно, втридорога. А что самое не приятное – этот же закон позволяет по пляжу бродить воришкам, к которым здесь относится 90% местного населения. Так что, возвращаясь с купания в море вы можете своих вещей на пляже уже не увидеть.

Еще один момент, от которого многие туристы с непривычки буквально с ума сходят - тунисцы курят почти везде. Здесь есть официальные нормы для курильщиков, но их никто не соблюдает. В итоге тунисцы курят в лобби отелей, барах и ресторанах, досаждая некурящим туристам, даже если они с детьми. Водители тунисских такси курят за рулем, и бывает, что водители экскурсионных автобусах курят, открыв окошко. Естественно и в номерах отелей курить запрещено согласно законам страны, но и это правило мало кто соблюдает.

Ну, и на закуску – их ПДД. Наши автохамы в сравнении с местными – дети, балующиеся в песочнице. Светофоры в Тунисе редки и являются местной достопримечательностью. Если опыта посещения арабских стран нет, то готовьтесь к худшим впечатлениям от тунисских водителей и будьте предельно внимательны на дорогах, всегда пропускайте едущий автомобиль. Даже если вы стоите перед «зеброй» – 99% за то, что водила постарается проехать прямо перед вами, даже не притормозив. 

Да что там туристы, даже экономическим и политическим партнерам этой североафриканской страны следует десять раз подумать, прежде чем соглашаться на сотрудничество. В попытке создать вид активной борьбы с угрозой терроризма власти предпочитают искать опасность не там, где следовало бы. Так, уже почти полгода под арестом находится судно Ural, следовавшее по маршруту из Новороссийска в Камерун и завернувшее в Тунис для ремонта.

Тунис глазами очевидцев: «Больше туда ни ногой!»

Чтобы никто не назвал нас голословными, послушаем тех, кто платил свои кровные и хотел за это иметь те самые песчаные пляжи, высокий сервис и низкие цены.

Вот что пишет россиянка, вместе с мужем отдавшая 70 тысяч рублей за зимнюю поездку в Тунис на неделю:

«Отдыхали в отеле CarribeanWorldMonastir, 4 звезды. Но быстро поняли, что звезд здесь максимум три… Грязь, старье... обслуживание атас… Питание совсем не курортное, выбор такой, в какой-нибудь Анапской столовой куда разнообразнее. Очень много насекомых. Спреев в номерах нет. Людей на пляжах тьма. Порядка никакого. Спиртное (вот-вот – кто-то говорил, что оно там дешевое) Спиртное
рекомендую взять за ранее в DutyFree, иначе разоритесь. Сувенирных лавок и не ухоженных рынков хватает. При всем таком раскладе, за эти деньги можно отдохнуть куда комфортнее в любом другом месте, а то и не выезжая из страны… Впечатление от отдыха одно – разочарованы».

А еще есть рассказы очевидцев про огромных медуз, которых в море больше, чем людей, и после которых по всему телу чесотка. Про тяжелый и непривычный для нас климат, просто огромный дефицит обычной питьевой воды, вонь на улицах и вонь в помещениях, забитые ливневки, горы мусора под ногами, писающих без всякого стеснения на улицах аборигенов, и просто армию воришек и прочих жуликов.

Вот очередной комментарий от расстроенной туристки:

«Разочарование постигло меня еще на этапе заезда в отель. Я рассчитывала получить гораздо большее за уплаченные деньги (ни тебе халата, ни тапочек в номере, я уже не говорю о потертой мебели и ржавчине в санузле).

Море в Тунисе очень соленое, к берегу то и дело прибиваются какие-то черные водоросли, плавать в них очень неприятно. Пляжи все открытые, даже те, что принадлежат отелю – так что ходит там, кто хочет.

Попытались с мужем первые дни выйти за пределы отеля в город. Но оказалось, что Тунис – это не та страна, где иностранцу можно чувствовать себя свободно и гулять без опаски. С нами, конечно, ничего особенного не случилось, но было некомфортно и нас все-таки несколько раз развели как лохов местные торговцы на ненужные покупки.

Инфраструктура слабая. Цивилизованных магазинов мало. Местные жители (не все конечно, но большинство) очень навязчивые, только и стремятся облапошить доверчивых туристов. Страна бедная, и им просто надо как-то выживать. Приставучие до жути, если не покупаешь, то могут и обозвать вслед. И особенно запомнилась грязь под ногами – она была буквально везде. Так что, насчет еще раз в Тунис – нет, нет и нет»!

«Грязи дофига, сервиса нифига!» – такой комментарий в соцсетях оставила другая туристка из России, побывавшая в Тунисе.

«Впечатления практически только негативные. Повсюду грязь, вонь! Достопримечательностей как таковых нет, кое-где древние развалины да и все.

Повсюду отдыхающие арабы с кучей детей, писающих и какающих прямо в море, женщины, лопочущие на своем и явно обсуждающие европеек в купальниках! Арабы курят везде, где только это физически возможно, даже купаясь в бассейне. В море медузы, некоторые достигают размера средней такой дыни! Повсюду воруют, на пляже, в отелях – много историй слышали от людей. На улицах воняет мочей, что глаза режет, местные кричат в след «Шакира! Шакира! Будешь секс?»

Еда никудышная и выбор ее невелик. Ждали с нетерпением отлета домой, понимая насколько великая и чистая наша родная страна – особенно на фоне Туниса. Так что туда больше ни ногой! И никому не советуем».

А вот комментарий от семьи, которая тоже больше никогда не поедет в Тунис

«Газоны, пляж и улицы в Тунисе завалены мятыми газетами-пакетами-упаковками, коричневыми комочками после верблюдов-лошадей и гниющей едой, от которой исходит неповторимый аромат. На пляж из отеля мы ходили по дорожке, на которой кто-то решил устроить свалку. Однажды пришлось закрыть детям глаза. В куче мусора целый день разлагалась мертвая кошка.

В отеле нас донимали вездесущие мухи, которые норовили искупаться в супе и обязательно обваляться в национальном блюде кус-кус. Как рассказали туристы, жившие по соседству, их кошмаром стали крысы, вечером заползающие на стойку бара и вылизывающие не высохшие остатки пиццы и пива. На просьбу убрать, пристрелить, отравить официант лишь виновато улыбнулся».

А вот что рассказали мои знакомые – люди, привыкшие жить «на бегу», много работать и делать все быстро:

«О том, что в Тунисе никто никуда не торопится, мы узнали, когда прилетели. Багаж все ждали часа два. Когда же вещи все же попали к нам в руки, пришла пора ждать водителя трансферного автобуса. Около часа он курил, и что-то обсуждал с коллегой...

В отеле ничего не изменилось. Ни официанты, ни уборщицы, ни те же ослы на дороге, ни мухи, вкушающие хлеб в столовой, никуда не спешили. Отреагировать на замечание о том, что стол грязный, а на нем чья-то неубранная посуда, могли через час…

Когда улетали, несколько сотен людей сначала долго пытались просочиться через две небольшие стойки регистрации. Потом огромная очередь присосалась к зоне выхода на рейс. По времени на билете самолет должен был парить в воздухе уже 30 минут. Но вместо этого объявили, что выход к самолету совсем в противоположной стороне. И потная толпа (на улице под сорок, в зале неимоверная духота) с сумками и детками пошла в обратном направлении…».

Чуть ли не каждый негативный отзыв туристов – о грязи и воровстве:  «Отель очень грязный, номера убирают очень плохо! В отеле воровство! У нас вскрыли чемодан с кодовым замком! У туристов пропадали телефоны, часы, вещи, естественно, деньги! На анимации наших детей как будто не существовало для них! Руководство отеля на жалобы ноль внимания. В столовой – жуть! Хотя называется рестораном. Жуткий запах какого то старого жира, скатерти грязные, посуда такая же, постоянные очереди... Не доверилась я отзывам, а зря! Это наш первый отпуск, когда очень хотелось домой».

Русских не любят – а приезжие женщины для них добыча

И снова не обойтись без комментариев очевидцев, чтобы кто-то не подумал, что мы сказочники.

«Я наблюдала картину, как передо мной женщине арабке это же мороженое наложили ровно и ещё с горочкой. Нам же, русским людям, раз-два ложкой - и ладно. Отношение к русским ужасное не только у этого парня, который стоял на мороженом. Так везде и во всем…».

А вот и подтверждение вышесказанному от нашей туристки

«Пара самостоятельных вылазок на местный базар и случай с моей мамой перевернул желание приезжать в Тунис еще раз. Проходя мимо лавки, мама просто мимолетно кинула взгляд на сумку. Стоявший у лавки араб отреагировал мгновенно и буквально силком затащил маму внутрь. «Фифти доллар» – сказал продавец, протягивая сумку, из которой вытащил какую-то бумагу для наполнения. Мама застенчиво улыбнулась, отрицательно замахала рукой: «Ноу-ноу»...

Араб, покраснел, зашипел и швырнул сумку на пол. Потом перегородил выход. И сказал на смешанном французско-английском что-то вроде: «Пока не соберешь бумагу обратно и не поставишь сумку на место, не выйдешь!.

Еще одну нашу знакомую бабушку другой араб через пару дней, наоборот, выгнал из своей лавки со словами «Финиш базар!». Она купила тапочки за 7 динар и ждала сдачи. Однако три динара (60 рублей) торгаш ей так и не отдал, затопав ногами и показав ей рукой на выход.

«Эй, ти, русский! Иди сюда!», – так кричали почти из каждой лавки, когда я с маленькой дочкой и племянником в длинном, как у монашки, сарафане и с прикрытой головой шла междулавок с серебром и светильниками.

Но откровенное хватание за руки, за локти и, самое убивающее, – заученные мантры вслед: «секс-секс-секс», чего они под страхом смерти не позволили бы сказать в адрес своих, завернутых в паранджу женщин, отбивали охоту смотреть хоть что-то.

Будучи в Старой медине города Хаммаметдаже неосмотрительно вспылила. «Не трогай мои руки! Хватай за локти своих женщин! Я расскажу мужу, он тебя убьет», – зашипела я на худого араба. Он за словом в карман не полез. Сначала сказал, что я – «русский агрессор». Потом бежал за мной до самого выхода и кричал вслед: «Ай кисс ю, ай кисс ю!». Дети, железной хваткой держали меня за правую и левую руки, дрожали и просили скорее отсюда уйти. Вряд ли об этой стране они будут вспоминать с удовольствием…».

Кстати, многие слышали про то, что женщине в одиночку в арабскую страну лучше не ехать. Это действительно так. Однако, даже наличие рядом мужа или друга женщину почти не спасает. Оксана из Омска говорит, что когда она ходила с мужем по улицам, проходящие мимо мужчины всех возрастов, от детей до седых стариков, ехидно улыбаясь, показывали ей жест пальцами – как будто считали деньги: мол, сколько берешь?

А Валерия из Мурманска до сих вспоминает один случай в Тунисе как страшный сон. Однажды они со своим женихом ходили по местному базару. Какие-то торговцы чуть ли не насильно (как потом стало понятно – специально, чтобы отцепить его от девушки) задержали парня у своих лотков. И Валерия буквально на минуту осталась в одиночестве.

В этот момент какие-то цепкие потные руки ухватили ее с обеих сторон и поволокли вглубь торговых палаток. На ее истошные крики прибежал ее жених, вокруг которого тоже увивалось несколько галдящих торгашей…

В общем, как они вырвались из этого шумящего кольца «доброжелателей», живыми и невредимыми, даже не помнят. Помнят лишь, что бежали со всех ног под смех и улюлюканье местных. Ни одного стража порядка поблизости так и не появилось…

 В общем, как сказала еще одна моя знакомая по имени Люба – русских там не переносят на дух, надуть их местным в радость, а любая русская женщина для них – дешевая проститутка, которую если даже не удастся купить, унизить надо обязательно.

Тунис в сводках происшествий и предупреждений

Наша газета не раз писала о Тунисе и поездках туда. И мы не раз предупреждали о том, что страна эта, мягко говоря, не безопасна. И наши предостережения основывались не на голословных утверждениях, а на мнениях вполне профессиональных людей и ведомств.

Хаос, происходящий в Тунисе, обусловлен острым экономическим кризисом и накопившимися социальными проблемами. В начале текущего года страна уже пережила массовые народные волнения из-за безработицы и повышения налогов. Тогда же и был зафиксирован всплеск активности террористических группировок, которые воспользовались нестабильностью.

Поэтому дипломаты призвали организации досуга подходить к ведению бизнеса несколько разумнее, а не действовать исходя исключительно из размеров кошелька.

Тем более, по словам экспертов, власти Туниса внутри страны не предпринимают никаких действий. Социальная напряжённость продолжает расти, вместе с этим набирает обороты джихадистское движение, в ряды которого переходят всё больше граждан.

Но и даже те россияне, кто отважился поехать в Тунис и вернулись живыми и здоровыми, по большей части разочарованы до крайности. Негативных комментариев от пребывания на море в этой стране – извините за каламбур, целое море.

Молодая семья из Орла, например, после возвращения домой, подала в суд на своего туроператора – из-за которого они две недели не отдыхали, а мучились. Убогие номера, скудная обстановка, грязь, плохая еда, море, напоминающее отстойную лужу, где плавает ил и строительные отходы – все это и супругам и вспоминать не хотелось. Но за такой «отдых» они заплатили 70 тысяч рублей – и вознамерились свои деньги вернуть, потому что не получили ничего из обещанного в путевке.

Это на рекламных буклетах – солнце и море и улыбающиеся тунисцы. А на деле никаких гарантий безопасности и почти поголовное хамское отношение местныхк гостям, которые здесь рассматриваются лишь в одной плоскости – как средство наживы. Облегченный вариант – облапошить туриста или обокрасть. Вариант потяжелей – ограбить или покалечить.

Все это в итоге отразилось на турпотоке. С начала года несколько турфирм прекратили авиасообщение с Тунисом. Свою роль здесь сыграли несколько факторов: угроза терроризма, которая никуда не делась, отсутствие личной безопасности, очень низкий уровень сервиса и экология, которую уничтожают сами же тунисцы.

Так что, все меньше россиян верят в гламурную рекламу «шикарного сервиса» и глянцевые буклеты о «солнце, море и песке», выбирая для отдыха другие берега.

Таких берегов, где можно отдохнуть и спокойно и безопасно и недорого – множество. Мы не рекламное агентство – и точки на карте указывать не будем. Но мест таких сотни, большинство из них нам знакомы – и далеко не все из них находятся… далеко. Иногда для хорошего отдыха даже Россию покидать не надо. А если кто-то предпочитает черноморским курортам – места заморские, выбор, куда поехать, очень велик. И главное, что в этих местах отдых и комфорт это реальность, а не красивая открытка…

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