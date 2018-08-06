Власти Петербурга решили построить на Канонерском острове храм вместо поликлиники
Власти Санкт-Петербурга решили отдать под строительство православного храма участок парка на Канонерском острове. Местные жители выступают против планов чиновников
Власти Санкт-Петербурга решили отдать под строительство православного храма участок парка на Канонерском острове. Местные жители выступают против планов чиновников и считают, что на этом месте нужно построить поликлинику или детский садик.
Жители Канонерского острова отметили, что поблизости нет ни одной поликлиники, ни детского сада, ни аптеки. Зато недалеко от острова уже есть старинная церковь Богоявления на Гутуевском острове, а также храмы на Нарвском проспекте и на Рижском проспекте. Строительство еще одной церкви на острове было бы лишним, считают петербуржцы.
Активист Николай Шкаликов сообщил «МБХ Медиа», что власти хотят построить храм на территории недавно благоустроенного парка на берегу Финского залива. На благоустройство было потрачено 16 млн рублей из бюджета. «Получается, что власти презентовали жителям парк, а затем его отобрали», - говорят местные жители.
Церковь пока еще не построена, но уже имеет свой сайт. На портале указано, что еще в 2016 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий благословил архимандрита Нектария (Головкина) на возведение храма.
Активисты также рассказали, что на публичных слушаниях присутствовала странная публика, которая призывала противников строительства храма «терпеть, молиться и смиряться».
Жители острова неоднократно направляли чиновникам письма с просьбой построить вместо храма объект социальной инфраструктуры, однако власти дали добро на возведение храмового комплекса.