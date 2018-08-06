Правоохранительные органы задержали руководство букмекерской конторы «Росбет»
Правоохранительные органы задержали руководителей и несколько сотрудников букмекерской конторы «Росбет» по подозрению в незаконной игорной деятельности
Правоохранительные органы задержали руководителей и несколько сотрудников букмекерской конторы «Росбет» по подозрению в незаконной игорной деятельности.
В Следственном комитете сообщили, что среди задержанных оказались гендиректор Александр Фролов и еще 16 сотрудников компании. Непосредственный учредитель ООО «Росбет» Александр Миронов находится в розыске.
Задержанным уже предъявлено обвинение по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной преступной группой».
Согласно материалам следствия, господа Миронов и Фролов организовывали азартные игры вне игорных зон, используя игровое оборудование и сеть интернет. Деятельность компании была замаскирована под прием ставок букмекерской конторы «Росбет». Преступный доход задержанных в СКР оценили в 100 млн рублей.
В рамках расследования дела были проведены обыски в офисах и жилых помещениях в Москве, Московской, Ярославской и Орловской областях.