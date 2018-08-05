Российская полиция взяла на работу голливудского актера Стивена Сигала
В заявлении МВД говорится, что назначение Стивена Сигала на должность спецпредставителя по гуманитарным вопросам будет содействовать развитию отношений между Россией и США
Министерство внутренних дел России наняло на службу голливудского актера Стивена Сигала, известного своими ролями в боевиках. Актер занял должность спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
В заявлении МВД говорится, что назначение Стивена Сигала будет содействовать развитию отношений между Россией и США в гуманитарной сфере.
В полиции также отметили, что голливудскому актеру не будут платить за работу на указанной должности. Работа будет проводиться на общественных началах.
Напомним, что Стивен Сигал с 2016 года имеет российское гражданство.