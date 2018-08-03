20.2., или Издевательство над правом
Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области должна пройти ровно, организованно, тихо, спокойно, демонстрируя Кремлю безальтернативность выбора и абсолютную управляемость территорией. Вот оперативная сводка новостей за сегодняшний день.
Воробьев проинспектировал работы по благоустройству Звездного городка.
Воробьев поздравил бригады спецназначения с Днем ВДВ.
Новый детсад построят в микрорайоне Саввино Балашихи в 2019 году.
Почти 42 тысячи детей родились в Подмосковье в 2018 году.
Кандидаты Серпуховского района получают регистрацию.
В Подмосковье из-за жары повысилась урожайность зерновых культур.
Все благоустраивается, празднуется, строиться, рожается, регистрируется и повышается. И ни одной фамилии тишайших, безликих и оглядывающихся на собственную тень, иных кандидатов, мурзилок избирательного процесса. А поскольку все хорошо и даже более того, замечательно, то никаких протестных акций в регионе не может быть , а самое главное, быть не должно.
Особенно в столице Подмосковья – Красногорске.
Георгий Пархоменко и Сергей Юдин подали 28 уведомлений о проведении митингов на центральной площади Красногорска и получили 28 отказов. 12 правозащитники оспорили в суде. В последнем случае суд даже выехал на место, дабы убедиться в надуманности отказа в проведении публичной акции. И признал отказ незаконным, но Радий Хабиров, возглавивший список партии «Единая Россия» на выборах совета депутатов городского округа Красногорск, в Московском областном обжаловал правосудное решение.
В Волоколамском районе глава поселения Сычево согласовал проведение митинга, а потом неожиданным образом, согласование аннулировал. Вот, какое письмо я получил на почту.
«Николай Измаилович, извините, но пришлось отказаться от проведения митинга. Запретили аж из администрации МО. Приехали сразу, как появилось разрешение. Сильное давление на главу посёлка и меня лично. Шантаж, угрозы и т.д. Такой прессинг, боятся волнений, возмущений народа. Открытым текстом говорят, что сделают провокацию и дело пришьют. Указание полиции и прокуратуре хватать за малейшие проступки и судить даже на малейший намёк не пропускать машины с мусором. Мы с инициативной группой решили отказаться в данной ситуации от митинга».
Аналогичная ситуация в древнейшем Зарайске. Общественная организация «Народное право» исправно получает неправомочные отказы в проведении публичных акций.
31 июля 2018 года Зарайский городской суд Именем Российской Федерации признал незаконными решения администрации городского округа Зарайск об отказе в проведении публичных мероприятий 4 и 5 августа на площади «Победа», обязал администрацию устранить допущенные нарушения, рассмотреть вопрос о проведении митинга не позднее 1 августа, обязав к немедленному исполнению.
И администрация исполнила решение суда предложив заявителям провести мероприятие 25 сентября 2018 года!
При этом, глава городского округа Зарайск Олег Сынков видимо не читал закон о митингах и не ведает, что запретить публичную акцию можно только в двух случаях. Если уведомление о проведении подано недолжным лицом или в заявленном месте митинги не могут проводиться в силу закона.
Сегодня в 15-00 состоится очередное заседание Зарайского городского суда, судьи которого, надеемся остановят беззаконие и прекратят издевательство над правом, а граждане смогут мирно и без оружия собраться 4 августа на центральной площади Зарайска.
На митинг выходит весь город, так как только всем миром можно остановить незаконное строительство мега-полигона по захоронению отходов вблизи православного Зарайска.
По имеющийся информации и сложившейся традиции дана команда «винтить» всех активистов и судить по статье 20.2 КоАП РФ – нарушение установленного порядка проведения митингов.
Я приглашаю журналистов всех ведущих Российских и зарубежных СМИ приехать к 12-00 4 августа в Зарайск и доподлинно убедиться, как в период выборов, в период непосредственного народовластия, народ Московской области реализует нетленные конституционные права и свободы. Ведь в идеологии лидерства губернатора Андрея Воробьева первым пунктом значится – житель всегда прав!