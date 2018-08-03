Меню
Общество
Ломать - не строить, душа не болит
Общество
03 августа 11:54

Главный нарколог России посоветовал россиянам в жару разбавлять вино водой

В Министерстве здравоохранения России рассказали гражданам, какое вино можно пить в условиях жары. Лучше всего подойдет белое вино, но разбавленное водой

В Министерстве здравоохранения России рассказали гражданам, какое вино можно пить в условиях жары. Лучше всего подойдет белое вино, но разбавленное водой.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с РИА Новости сообщил, что разбавленное пополам водой белое вино утоляет жажду и не наносит серьезного вреда здоровью в жаркое время года.

А вот красное вино из-за красителей, шкурок, косточек от винограда, сахаров, танинов и флавоноидов довольно тяжелое для организма.

Кардиолог Евгений Осипов, напротив, считает, что в жару стоит отказаться от употребления любых алкогольных напитков.

Материалы по теме
Минкультуры выступило против инициативы запретить нетрезвым гражданам «догоняться»
Глава Минздрава рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни
В Москве на время проведения матчей ЧМ-2018 введут запрет на продажу алкоголя
Сейчас на главной
МЧС
Гори, страна огромная…
Простые кемеровские пожарные по-прежнему сидят в СИЗО, как одни из главных подозреваемых в гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня», прежний министр Пучков, по сообщениям СМИ, готовится стать сенатором от Приморья, чтобы в верхней палате парламента работать в комитете по обороне и безопасности. А масштабные, размером с пол-Европы пожары, так никуда и не делись
Горячие новости
​«Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами»
​Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку, рассказал о пытках в колонии. По его словам, издевательства над арестантами практикуют во всех лагерях и СИЗО Ярославской области
Горячие новости
Всеобъемлющие санкции
Документ предполагает введение санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц, энергетического и финансового секторов России, «олигархов и государственных предприятий»
Горячие новости
Чтобы избиратели не промахнулись
Избирательная комиссия Новосибирской области разместила заявку на покупку 609 луп. Лупы планируется использоваться для проведения досрочных выборов губернатора области
Горячие новости
«Врут в каждом слове»
В статье «Комсомольской правды» были опубликованы «уникальные» фотографии лидера российской оппозиции, на которых он «вкушает плоды американской демократии на полную катушку»
Горячие новости
Государственные деньги не жалко
Пенсионный фонд России, который на фоне планов властей повысить пенсионный возраст предложили упразднить за неэффективность, решил потратить 250 млн рублей на рекламно-пропагандистские услуги
пенсии
Пенсия в особо крупном размере
Выбираясь в Госдуму, депутаты всегда думают не только о дне сегодняшнем – но и завтрашнем. Причем, о своем собственном. Об этом говорят простые цифры - в 2017 году зарплата депутата без дополнительных премиальных и надбавок составила 360 000 рублей. Заработок председателя комитета Госдумы – 500 000 рублей
Горячие новости
Курс российского рубля может упасть на 15% из-за новых санкций
Российскому рублю предсказали очередной обвал в случае, власти власти США введут санкции против государственного долга РФ. По предварительным оценкам, курс рубля может обвалиться на 15%
Горячие новости
Минтранс рекомендовал властям регионов развивать велосипедную инфраструктуру
Властям российских регионов рекомендовали развивать велодорожную сеть. Минтранс разослал в регионы рекомендации по организации инфраструктуры для велосипедистов
Авторская колонка
Кто из них врет, губернатор Воробьев или министр Коган?
Ложь во благо, преднамеренная, или во спасение стала фирменным стилемподачи информации чиновниками правительства Московской области в последние годы управления регионом, Андреем Воробьевым
Дижур Николай
Горячие новости
Российский суд впервые оправдал призывника за неявку к месту службы
Российский суд впервые вынес оправдательный приговор призывнику за неявку к месту службы. Молодой человек выбрал альтернативную гражданскую службу, однако к месту ее прохождения не явился
Горячие новости
В МВД предложили ввести уголовную ответственность за бегство с места ДТП
​Министерство внутренних дел (МВД) РФ подготовило законопроект об уголовной ответственности для водителей, которые скрылись с места дорожной аварии
Горячие новости
Российские туристы бьют рекорды в Турции. За месяц страну посетили почти миллион россиян
Пока российские власти придумывают новые способы привлечения граждан на отечественные курорты, российские туристы ставят рекорды посещения иностранных государств
Горячие новости
Сенатор Елена Мизулина ответила на претензии из-за проживания ее сына за границей
Мизулину неоднократно критиковали за негативные высказывания в адрес Запада, хотя ее сын давно живет и работает в Бельгии. Сенатор заявила, что это не мешает ему быть патриотом своей страны
Горячие новости
Рособрнадзор предложил отменить 5-балльную систему оценок в школе
Рособрнадзор предложил сменить традиционную пятибалльную систему оценок в общеобразовательных школах на 12-балльную. В ведомстве считают, что пора вводить «современные методики оценивания знаний»
Авторская колонка
Кокошник, или футбол, который всегда с тобой
Все больше чувствую себя каким-то чужаком. Пытаюсь с людьми заигрывать, лезу к ним, а в глазах вижу стену неприятия: «Тебе чего, старый?!» Поплакался одному своему давнему приятелю, а он на полном серьезе говорит: – А ты напяль на башку кокошник, как на футбольном чемпионате, и все сразу к тебе подобреют.
Ларин Александр
Горячие новости
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в ДТП на машине за 9 млн рублей
Нападающий сборной России по футболу и клуба «Краснодар» Федор Смолов попал в аварию на автомобиле BMW M5 First Edition примерной стоимостью 9 млн рублей
Горячие новости
Систему «Мобильный избиратель» заподозрили в принуждении к голосованию
«Мобильный избиратель» дает гражданам возможность голосовать на выборах по месту фактического пребывания, а не прописки. Однако в «Голосе» считают, что данная система является непрозрачной