Евгений Урлашов рассказал о «пыточном конвейере» в ярославских СИЗО и колониях
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку, рассказал о пытках в колонии. По его словам, издевательства над арестантами практикуют во всех лагерях и СИЗО Ярославской области
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку, рассказал о пытках в колонии. По его словам, издевательства над арестантами практикуют «во всех лагерях и СИЗО Ярославской области, а также по всей России».
Евгений Урлашов рассказал, что наиболее острая ситуация сложилась в рыбинском СИЗО №2 «Софийка» и колониях №2 и №12. При этом, по словам бывшего мэра, о регулярных пытках заключенных хорошо известно и общественникам и правоохранительным органам.
«Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами. Заставляют сидеть на корточках по 4–8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья», - рассказал Урлашов, слова которого приводит портал 76.ru.
Бывший мэр Ярославля сообщил, что в СИЗО №2 «Коровники» существуют пресс-хаты, где у обвиняемых выбивают признательные показания. Урлашов заявил, что в этом СИЗО арестантов не только избивают, но и насилуют.
В управлении ФСИН по Ярославской области заявили, что никаких заявлений и жалоб на пытки от Евгения Урлашова не поступало.
Напомним, сейчас в Ярославской области расследуется дело об издевательствах над заключенным ИК-1 Евгением Макаровым. Дело в отношении сотрудников колонии было возбуждено только после того, как «Новая газета» и правозащитники обнародовали запись пыток с нагрудного видеорегистратора. Год назад Макаров жаловался в СКР на пытки, но тогда в возбуждении дела было отказано.