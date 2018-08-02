Пенсионный фонд потратит 250 млн рублей на рекламу и размещение статей
Пенсионный фонд России, который на фоне планов властей повысить пенсионный возраст предложили упразднить за неэффективность, решил потратить 250 млн рублей на рекламно-пропагандистские услуги
Пенсионный фонд России, который на фоне планов властей повысить пенсионный возраст предложили упразднить за неэффективность, решил потратить 250 млн рублей на рекламно-пропагандистские услуги.
Пенсионный фонд потратит на «информационно-разъяснительную кампанию среди населения России» 250 млн рублей. Из этой суммы 195 млн рублей уйдет на ролики для ТВ и радио, а 58 млн - на рекламу в интернете.
Деньги планируется потратить на размещение статей и новостей о том, как устроена пенсионная система в стране, в агентстве ТАСС, «Газете.ру», «Комсомольской правде», а также в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube.
Как отмечает издание Daily Storm, госконтракты на размещение статей и рекламы Пенсионный фонд размещает ежегодно в течение нескольких лет. Так, в 2014 году ПФР опубликовал сразу четыре аналогичные закупки на 180, 198, 50 и 27 млн рублей (всего 455 млн рублей). Только на размещение роликов на Первом канале было потрачено 57 млн рублей.
По большей части ПФР размещает за деньги материалы в подконтрольных государству СМИ, которые финансируются из средств федерального бюджета. Говоря простым языком, рядовые граждане платят налог со своих доходов государству, а оно за эти деньги рассказывает гражданам про важность пенсионных взносов.
В этом году, согласно госконтракту, информационно-разъяснительная кампания ПФР начнется с 1 августа и продлится до 30 ноября. Скорее всего, центральной темой статей и телевизионных сюжетов станет повышение пенсионного возраста.
Медиаплан будет разрабатывать «Агентство Адвот», клиентами которого помимо ПФР являются другие госструктуры: Почта Банк, Московский метрополитен, Россельхозбанк, Минкомсвязь.