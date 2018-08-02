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02 августа 10:10

Российский суд впервые оправдал призывника за неявку к месту службы

Российский суд впервые вынес оправдательный приговор призывнику за неявку к месту службы. Молодой человек выбрал альтернативную гражданскую службу, однако к месту ее прохождения не явился

Фото: proufu.ru

Российский суд впервые вынес оправдательный приговор призывнику за неявку к месту службы. Молодой человек выбрал альтернативную гражданскую службу, однако к месту ее прохождения не явился.

Константин Титов должен был прибыть для прохождения альтернативной службы в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» в Энгельсе, однако этого не произошло. Как выяснилось, положенное призывнику общежитие предоставить не смогли, а денег на съемное жилье у молодого человека не было.

Поскольку призывник так и не приступил к прохождению альтернативной службы, военкомат обратился в Следственный комитет. Однако Волгодонский районный суд оправдал молодого человека. Судья установил, что военкомат был обязан выдать молодому человеку новые проездные документы и предписание, а дом-престарелых «Эдип» должен был обеспечить его общежитием.

В действиях самого Титова суд не нашел умысла отсрочить службу.

В России это первый оправдательный приговор призывнику за неявку к месту прохождения службы. За последние десять лет за уклонение от несения службы были осуждены тридцать призывников, сообщает «КоммерсантЪ».

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