Российский суд впервые оправдал призывника за неявку к месту службы
Российский суд впервые вынес оправдательный приговор призывнику за неявку к месту службы. Молодой человек выбрал альтернативную гражданскую службу, однако к месту ее прохождения не явился
Российский суд впервые вынес оправдательный приговор призывнику за неявку к месту службы. Молодой человек выбрал альтернативную гражданскую службу, однако к месту ее прохождения не явился.
Константин Титов должен был прибыть для прохождения альтернативной службы в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» в Энгельсе, однако этого не произошло. Как выяснилось, положенное призывнику общежитие предоставить не смогли, а денег на съемное жилье у молодого человека не было.
Поскольку призывник так и не приступил к прохождению альтернативной службы, военкомат обратился в Следственный комитет. Однако Волгодонский районный суд оправдал молодого человека. Судья установил, что военкомат был обязан выдать молодому человеку новые проездные документы и предписание, а дом-престарелых «Эдип» должен был обеспечить его общежитием.
В действиях самого Титова суд не нашел умысла отсрочить службу.
В России это первый оправдательный приговор призывнику за неявку к месту прохождения службы. За последние десять лет за уклонение от несения службы были осуждены тридцать призывников, сообщает «КоммерсантЪ».