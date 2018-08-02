Сенатор Елена Мизулина ответила на претензии из-за проживания ее сына за границей
Елену Мизулину неоднократно критиковали за негативные высказывания в адрес Запада, хотя ее сын давно живет и работает в Бельгии. Сенатор заявила, что это не мешает ему быть патриотом своей страны
Бывший депутат Госдумы, а ныне член Совета Федерации Елена Мизулина ответила на претензии по поводу того, что ее сын проживает за границей. Мизулину неоднократно критиковали за негативные высказывания в адрес Запада, хотя ее сын давно живет в Бельгии.
Сенатор в этой связи отметила, что патриотизм определяется не фактическим местожительством человека, а его «любовью к родине».
«Патриотизм определяется не тем, живешь ли ты и работаешь в России или за ее пределами. (...) Патриотизм — это любовь к Родине, умение гордиться ею», - заявила Елена Мизулина, слова которой приводит Znak.com.
Сенатор также сообщила, что ее сын получил хорошее образование, владеет пятью языками и является международным судебным юристом. «Я могу вам сказать, что даже сложно понять, где он больше всего живет, он бывает в России почти каждую неделю, но и не только в России», - добавила Елена Мизулина.