Рособрнадзор предложил отменить 5-балльную систему оценок в школе
Рособрнадзор предложил сменить традиционную пятибалльную систему оценок в общеобразовательных школах на 12-балльную. В ведомстве считают, что пора вводить «современные методики оценивания знаний»
Рособрнадзор предложил сменить традиционную пятибалльную систему оценок в общеобразовательных школах на 12-балльную. В ведомстве считают, что пора вводить «современные методики оценивания знаний».
Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с «Известиями» заявил, что российские власти много лет идут к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества.
В Центре мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ заявили, что пятибалльная система оценки - это вчерашний день. Эксперты отметили, что по факту в школах существует четырехбалльная система, потому что «кол никому не ставят».
«При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», - заявили в Центре.