Кокошник, или футбол, который всегда с тобой
Все больше чувствую себя каким-то чужаком. Пытаюсь с людьми заигрывать, лезу к ним, а в глазах вижу стену неприятия: «Тебе чего, старый?!»
Поплакался одному своему давнему приятелю, а он на полном серьезе говорит: – А ты напяль на башку кокошник, как на футбольном чемпионате, и все сразу к тебе подобреют. Народ у нас любит таких прикольных, да и властям это по душе: чем дольше у нас эта футбольная ситуация продлится, тем лучше…
– Праздник, точнее футбол, который всегда с тобой? – ухмыльнулся я. – Почти как у Хемингуэя.
– Вот именно. Всё лучше, чем на митингах антиправительственных без толку бузить.
– Может, мне и футбольный мяч вместо головы приделать?
– Ну, это вообще было бы идеально. Но о кокошнике все-таки подумай, если, конечно, хочешь быть для наших людей своим.
Ну, я послушал его. Пошел ради смеха купил кокошник, надел его и давай к людям с дружескими чувствами подкатывать. Думал, хоть теперь какое-то взаимопонимание будет. Ни черта, даже еще хуже стало. Смотрят как на какого-то инагента а-ля рус переодетого, ни улыбки в ответ, ни доброго слова. А тут и полиция подоспела. Говорят: – Чего вы к людям пристаете? Паспорт болельщика для ношения этого головного убора имеется? – И потащили меня в отделение.
А в отделении их старшой прямо допрос мне учинил: – Цель провокации? Кто заказчик?..
Я: – Да вы чего, коллеги?! Какая провокация?! Это же кокошник, символ чемпионата, забыли, что ли?! Я просто хотел контакт с людьми отработать, это же прикол такой...
А старшой: – Похоже, просчитались вы, господин веселый … Надо знать, над чем можно прикалываться, а над чем запрещено. Вам статья светит…
– Какая статья?! За что?! – заорал я.
– За надругательство над национальным символом...
Я прямо обмер: – Да где ж тут надругательство?! – кричу. – Почему другим можно, а мне нет..?!
А он: – Другим можно, для них это наш символ, украшение, а вы умышленно ёрничаете, есть свидетели… – И он указал на полицейских.
Я продолжал отбиваться, что-то доказывать, но уже ясно понимал, что мне из этой истории просто так не выбраться. Для меня праздник точно закончился.
Лучше бы я в будёновке к людям пошел.