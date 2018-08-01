Специалисты Роскачества не обнаружили превышения нитратов в ранних арбузах
Специалисты Роскачества признали безопасными ранние арбузы. В ходе проверки июльских арбузов повышенного содержания нитратов в них обнаружено не было
Специалисты Роскачества признали безопасными ранние арбузы. В ходе проверки июльских арбузов повышенного содержания нитратов в них обнаружено не было.
Одновременно с этим в Роскачестве отметили, что вероятность высокого процента содержания нитратов в ранних арбузах полность исключить нельзя. Эксперты отметили, что нитраты содержатся в основном в арбузной корке, поэтому часть мякоти белого цвета употреблять не рекомендуется.
В официальном сообщении ведомства говорится, что в арбузах, купленных с лотка на фруктовой базе, были обнаружены небольшие (тысячные доли миллиграмма) превышения по количеству пестицидов (инсектицидов ацетамиприда и малатиона). Других превышений нитратов выявлено не было.
При этом проверка арбузов на зрелость показала, что ни один из ранних плодов не достиг минимального показателя спелости. Самыми неспелыми оказались арбузы, купленные в супермаркетах.