Адвокат Генри Резник будет защищать фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову
Член Московской Хельсинкской группы и зампред экспертного совета при Уполномоченном по правам человека согласился защищать фигурантку дела «Нового величия»
Член Московской Хельсинкской группы и зампред экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Генри Резник согласился защищать фигурантку резонансного уголовного дела «Нового величия» Анну Павликову.
Защитой 18-летней обвиняемой в создании экстремистской организации также продолжат заниматься адвокаты Ольга Карлова и Николай Фомин, сообщает «ОВД-Инфо».
Анна Павликова, Мария Дубовик, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский обвиняются в создании экстремистской организации с целью изменения конституционного строя в России. На момент задержания Анне Павликовой было 17 лет. Все молодые люди находятся в СИЗО.
Молодых людей сдал штатный сотрудник ФСБ, состоявший в «Новом величии». При этом силовик сам предложил создать движение и написал устав, который затем экспертиза признала экстремистским.