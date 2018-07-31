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31 июля 16:28

Автовладельцам разрешат ставить машины на учет у дилеров, а не в отделении ГИБДД

В конце июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вносит изменения в процедуру регистрации транспортных средств. Документ избавит автомобилистов от необходимости ездить в ГИБДД

Фото: AVTOPORTAL76.RU

В конце июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вносит изменения в процедуру регистрации транспортных средств. Документ избавит автомобилистов от необходимости ездить в отделение ГИБДД для постановки транспортного средства на учет.

В настоящее время Госавтоинспекция ежедневно регистрирует до 2,5 млн транспортных средств. После вступления законопроекта в силу инспекторы будут только присваивать автомобилям лишь сочетания букв и цифр. Непосредственно изготавливать таблички с госномеров будут частные структуры.

При этом покупатели новых машин смогут ставить их на учет непосредственно в офисе официальных дилеров. В ГИБДД ездить им уже не придется.

Дилер может получить право на регистрацию автомобилей при наличии договора с производителем машин или его представителем, а также собственного офиса и штата «квалифицированных сотрудников». В этом случае дилер может получить статус «специализированной организации», ее сотрудники смогут передавать регистрационные данные автомобилей в ГИБДД, изготавливать номера и после одобрения заявок инспекторами передавать комплект документов вместе с ключами покупателям. Данная услуга для автовладельцев будет платной, сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно законопроекту, изготовлением автомобильных госномеров займутся аккредитованные частные компании. Госавтоинспекция будет присваивать автомобилям номера, а изготовлением знаков-табличек займутся частные конторы.

Представитель группы «Авилон» в беседе с RNS отметил, что новый законопроект положительно скажется на продажах машин, а сама услуга постановки автомобиля на учет у дилера будет удобной для автовладельца. В свою очередь руководитель Российской ассоциации автомобильных дилеров Олег Мосеев отметил, что автодилеры смогут предлагать такую услугу своим клиентам по низкой цене или вообще бесплатно.

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил мнение, что законопроект значительно «облегчит жизнь автовладельцам».

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