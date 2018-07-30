В Москве три сестры зарезали своего отца, который много лет над ними издевался
В Москве трех сестер обвинили в убийстве собственного отца - 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушки задержаны, а следствие намерено ходатайствовать об их аресте
В Москве трех сестер обвинили в убийстве собственного отца - 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушки задержаны, а следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
В СКР сообщили, что в пятницу вечером на Алтуфьевском шоссе было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами.
Погибшим оказался 57-летний москвич Михаил Хачатурян. По подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего 17, 18 и 19 лет. На допросе сестры признали свою вину в убийстве.
Девушки рассказали следователям, что с отцом у них были очень плохие отношения из-за того, что он долгое время причинял им моральные страдания, сообщает «Интерфакс».
Telegram-канал «112» сообщает, что жена погибшего Хачатуряна давно от него сбежала. Их сын давно уехал из родного дома, а дочери остались с отцом и жили в постоянном страхе. Отец их избивал и не разрешал никуда ходить. По неподтвержденной информации, в отношении одной из дочерей мужчина совершал сексуальное насилие.