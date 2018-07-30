Казаки просят у государства 60 млн рублей на создание «реестра врагов народа»
В реестр «врагов народа» будут включать лиц, которые «исповедуют либеральные ценности или придерживаются радикального западничества». Также в реестр внесут информацию о готовящихся акциях протеста
В Рязанской области местные казаки попросили у властей 60 млн рублей на создание «всероссийского единого реестра врагов народа».
Координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов сообщил изданию «7×7», что в реестр «врагов народа» будут включать лиц, которые «исповедуют либеральные ценности или придерживаются радикального западничества». В реестр также планируется вносить информацию о готовящихся акциях протеста.
«Врагами народа» представитель рязанского казачества назвал граждан, которые «посягают на свержение режима, были уличены в военной измене или в заговорах, занимались экономическим саботажем, распространяли дезинформацию и воровали из бюджета».
Для создания реестра «врагов народа» казаки планируют открыть научно-исследовательский институт идеологических наук. На реализацию этого замысла им понадобится 60 млн рублей.
Позднее глава Казачьего информационно-аналитического центра Алексей Зборовский опроверг информацию о создании реестра врагов народа.