В российских школах зафиксировали острую нехватку учителей. Особенно молодых
44% участников масштабного опроса сообщили о нехватке в их школах педагогов по математике. 39% опрошенных сообщили о нехватке учителей по иностранному языку
Общероссийский народный фронт и фонд «Национальные ресурсы образования» провели масштабный опрос учителей из всех регионов страны и выяснили, что в школах на сегодняшний день имеется существенная нехватка педагогов.
44% участников масштабного опроса сообщили о нехватке в их школах педагогов по математике. 39% опрошенных сообщили о нехватке учителей по иностранному языку, а еще 30% указали на нехватку преподавателей по русскому языку и литературе.
Эксперты в свою очередь отметили сохраняющуюся проблему повышения среднего возраста учителей при катастрофической нехватке молодых педагогов, сообщает РБК.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, комментируя результаты исследования, отметила, что часто учителя увольняются прямо посреди учебного года и заменить их просто некем. Основными причинами увольнения Духанина называет высокую нагрузку в том числе непедагогическую и низкую зарплату. Учителя старшего возраста часто отговаривают молодежь от работы в школах.
Что касается заработков российских учителей, то сейчас средняя зарплата педагога составляет 34,9 тысячи рублей.