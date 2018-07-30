Госдума потратит 4 млн рублей на исследование зарубежных законов о соцсетях
В описании соответствующего госзаказа говорится, что в связи с высокой популярностью социальных сетей возникла необходимость законодательного регулирования работы соцсетей и правил поведения пользователей
Государственная дума РФ потратит 4 млн рублей на исследование правового регулирования социальных сетей в иностранных государствах. Результаты этого исследования планируется использовать для подготовки аналогичного законопроекта в России.
В описании соответствующего госзаказа говорится, что в связи с высокой популярностью социальных сетей возникла необходимость законодательного регулирования работы соцсетей и правил поведения пользователей.
В Думе отметили, что законопроект будет направлен на защиту прав граждан, обеспечение безопасности страны, а также упорядочение распространения информации и обмена данными.